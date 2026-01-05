Guillena (Sevilla) celebra la llegada de los Reyes Magos con una cabalgata viviente de casi una veintena de carrozas

Cabalgata viviente de Guillena. - EUROPA PRESS

GUILLENA (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El municipio sevillano de Guillena ha acogido este lunes una cabalgata viviente con motivo de la celebración de la llegada de los Reyes Magos, en la que se han representado hasta doce pasajes bíblicos a lo largo de un cortejo compuesto por casi 20 carrozas.

Entre las escenas destacadas se encuentran la anunciación y el nacimiento de Jesús, así como 'El Censo', 'Trabajando en la tahona', 'La luz al mundo', 'La sentencia de Herodes' y la 'Presentación del Niño Jesús en el templo'.

El número de carrozas --de unos 15 metros de longitud cada una-- se ha duplicado desde la primera edición, ya que son cada vez más los guilleneros que quieren participar en la cabalgata.