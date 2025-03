Guillena (Sevilla) confía en que Salud declare potable el agua en 48 horas en Torre de la Reina tras reparar la tubería

SEVILLA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, confía en que, en 24 o 48 horas, el agua que abastece a la pedanía de Torre de la Reina sea declarada apta para el consumo por parte de la Delegación territorial de Salud, una vez reparada la tubería que motivó que durante cinco días estuvieran hogares y negocios sin suministro, siempre que los resultados de las dos analíticas realizadas, que se deben hacer con 24 horas de diferencia entre una y otra, así lo determinen.

"La situación hoy es tranquila, aparentemente normal, pues aunque por protocolo sigamos con esa declaración --no apta para el consumo--, el hecho de que este miércoles se haya podido a suministrar agua y utilizar la cisterna y las duchas con cierta normalidad, es una alegría y, después de casi cinco días con ese problema, un mal menor", ha afirmado el regidor en declaraciones a Europa Press.

Guillena está, por tanto, a la espera de esas dos analíticas que confirmen que, de nuevo, es apta para su consumo, "ya que, a la postre, es el mismo agua que se distribuye a este núcleo de población". Se trata de una tubería que cruza el río Ribera de Huelva por su cauce y va protegida, "pero es verdad que las últimas lluvias en este mes de marzo han sido muy intensas, unido al desembalse de la presa del Gergal, con hasta 800 hectómetros cúbicos por segundo, y parece que se esa fuerza ha provocado la rotura del tramo (de unos 120 metros de longitud) que ocupaba el cauce".

Medina ha señalado al respecto que "gracias a que ha dejado de llover y que se consensuó con Emasesa que parara el desembalse durante unas horas, se pudo acceder a la avería, y Aljarafesa, que es la empresa suministradora de nuestro núcleo de población, ha trabajado a destajo mañana y noche para restaurarlo en el menor tiempo posible".

El alcalde ha recordado que, "desde el primer momento", en colaboración con Aljarafesa se empezó a suministrar agua embotellada y agua de pozo, para aquellos vecinos que dispusiesen del llenado de cisternas de depósitos en su vivienda, para la limpieza e higiene del hogar". Asimismo, "hemos dispuesto tanto las duchas del pabellón como las de la piscina municipal, y hemos comprado termos eléctricos para que las pudiesen utilizar".

La incidencia, según defiende el Ayuntamiento, ha sido resuelta "en tiempo récord", si bien de momento, el agua suministrada en Torre de la Reina no podrá utilizarse para beber, ni para limpieza bucal o de utensilios en contacto con alimentos, ni como ingrediente para la preparación de alimentos. No obstante, no hay inconveniente sanitario en emplearla para la limpieza del hogar o el aseo personal, exceptuando los indicados con anterioridad.

SATISFACCIÓN 'EN PARTE' ENTRE LOS VECINOS

Los vecinos han mostrado su satisfacción, en parte, por el hecho de que se haya recuperado el suministro de agua. "Por lo menos, podemos poner lavadoras y ducharnos, que ya es algo", afirma una de ellas mientras acude a uno de los puntos establecidos para rellenar garrafas.

De momento, según señala otra vecina, el agua que sale de los grifos es "muy sucia, por lo que no vale para lavarse los dientes o lavar la ropa. Además, ahora mismito viene como un poco de presión, así que no me he decidido a poner la lavadora"