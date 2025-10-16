Guillena (Sevilla) presenta su IX Feria Cinegética y Ganadera para promover el municipio como punto de interés turístico

Acto de presentación de la IX Feria Cinegética y Ganadera de Guillena - DIPUTACIÓN SEVILLA

GUILLENA (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

La Casa de la Provincia de la Diputación de Sevilla ha acogido este jueves la presentación de la IX Feria Cinegética y Ganadera de Guillena, un evento gratuito que tendrá lugar durante los días 14, 15 y 16 de noviembre y marca como objetivo promover el municipio como punto de interés turístico ecológico, cinegético, y medio ambiental, fomentando el llamado turismo de caza, o ecoturismo.

Según una nota emitida por la Diputación provincial, el acto ha sido organizado por el ayuntamiento de Guillena con la participación de su alcalde, Lorenzo Medina, entre otras autoridades locales.

La Feria contará en su novena edición con stands de productos relacionados con la caza y con la artesanía en torno a este sector, con una sección especialmente dedicada al mundo de la perdiz. Habrá exposiciones ganadera, cinegética, granja, artículos caza y textil, tractores agrícolas, remolques, aperos, chacinas y derivados.

Asimismo, se dispondrán una serie de actividades complementarias destinadas al disfrute de los visitantes, como exhibiciones y concursos de aves rapaces, perros de rescate, agility, carreras de cinta, pastoreo, educación perros de caza y ecuestre.

Las granjas colaboradoras participantes son Perdices Pavión, Perdices San Marcos, Perdices El Chopo, Perdices Ávila, Cinegética El Plantel, Perdices Sierra Nevada, Perdices Cinedizza, Cinegética La Revolá, Perdices El Chiqui y Perdices Avicultura Cinegética.