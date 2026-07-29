Guillena(Sevilla) recibirá ayudas para hacer frente a los efectos de los incendios tras ser declarada zona de emergencia

Archivo - El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Archivo. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El municipio de Guillena (Sevilla) ha sido declarado zona afectada por una emergencia de protección civil mediante un real decreto aprobado en el Consejo de Ministros y Ministras Gobierno de España, lo que dará a esta localidad acceso a nuevas ayudas para hacer frente a los efectos del incendio que sufrió el pasado 9 de junio en el área de la central hidroeléctrica de Cala.

Entre las ayudas a las que puede acceder ahora Guillena se encuentran aquellas para reparar daños en viviendas y enseres, compensar perjuicios personales, apoyar a comercios y negocios afectados y cubrir los gastos extraordinarios que ha tenido que asumir el municipio, según ha referido la Subdelegación del Gobierno en Sevilla en un comunicado.

Cabe mencionar que Guillena es una de las 13 zonas de Andalucía y una de las 211 de toda España incluidas, tras sufrir episodios catastróficos, en esta declaración de zonas afectadas por una emergencia de protección civil, adoptada a propuesta del Ministerio del Interior.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Sevilla, Francisco Toscano, ha subrayado que, con esta decisión, el Ejecutivo "ha dado un paso importante para apoyar a Guillena" tras el incendio forestal del pasado 9 de junio y la resolución "activa un amplio paquete de ayudas para los vecinos, las empresas y el Ayuntamiento".

Además de la localidad sevillana, en Andalucía hay otros 12 municipios incluidos en el real decreto: en Alosno (Huelva), Villanueva de Castillejos (Huelva), Santa Elena (Jaén), Grazalema (Cádiz), Estepona-Benahavís (Málaga), Los Gallardos (Almería), Archez (Málaga), Almonaster la Real (Huelva), dos en Cerro del Andévalo (Huelva), Cerro Muriano (Córdoba) y Pino del Valle (Granada).