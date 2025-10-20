El guitarrista Rafael Riqueni presenta en Sevilla su último disco en una nueva cita del ciclo Amalgama este miércoles

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, celebra este miércoles 22 de octubre una nueva cita del ciclo Amalgama. En esta ocasión, el guitarrista Rafael Riqueni presentará su nuevo disco 'Nerja', antes de un diálogo junto a Alejandro Hurtado y el periodista Alberto García Reyes.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, la nueva entrega del ciclo rinde homenaje a la guitarra flamenca con el encuentro 'La guitarra en tres tiempos: raíz, vanguardia y crítica'. El evento tendrá lugar en la Real Fábrica de Artillería y forma parte del programa impulsado por el Ayuntamiento para la promoción del flamenco. Asimismo, cuenta con la colaboración de la Bienal de Flamenco.La entrada es libre hasta completar el aforo.

La jornada comenzará a las 18,30 horas con la audición del nuevo disco de Rafael Riqueni, 'Nerja', que se publicará el próximo 31 de octubre. A las 20,00 horas dará comienzo el encuentro-coloquio que reunirá sobre el escenario a Riqueni, Alejandro Hurtado y al periodista y crítico Alberto García Reyes, en un diálogo sobre la tradición, la evolución y el futuro del toque flamenco.

En 'Nerja', Rafael Riqueni se inspira en el hallazgo de la cueva homónima en 1959, fundiendo la profundidad del flamenco con la sutileza de la música clásica y el impresionismo armónico.

El ciclo Amalgama cuenta con la colaboración de la Universidad Loyola Andalucía, cuyos estudiantes de Comunicación graban cada encuentro para su difusión en formato pódcast.

"Con este encuentro reafirmamos la vocación de Sevilla como capital del flamenco vivo, capaz de unir tradición, reflexión y creación contemporánea", ha destacado la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno. "La guitarra es el corazón del arte jondo, y reunir en un mismo escenario a maestros como Rafael Riqueni y Alejandro Hurtado, junto a una voz analítica como la de Alberto García Reyes, es una oportunidad excepcional para celebrar su vigencia y su futuro", ha añadido.

Asimismo, Angie Moreno ha subrayado que "la Real Fábrica de Artillería se consolida como un espacio de referencia para la cultura y el pensamiento".