Hallado el cadáver de un hombre cerca del río Viar en Cantillana (Sevilla)

CANTILLANA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

El cadáver de un varón ha sido hallado en la mañana de este sábado, 21 de septiembre, en el municipio sevillano de Cantillana, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a Europa Press.

El aviso llegó a manos de un particular sobre las 10,15 horas que alertaba de la presencia de un cuerpo sin vida en una zona cercana al río Viar. Tras el hallazgo, se ha procedido al levantamiento del cadáver y se ha trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla, donde se realizará este próximo lunes, 22 de septiembre, la autopsia.

Asimismo, fuentes del Instituto Armado han indicado que "todo apunta" que el cadáver correspondería al hombre que apuñaló en el cuello a su ex pareja el pasado 10 de septiembre en la misma localidad, que aún no había sido localizado por las autoridades.

La víctima se trataba de una mujer de 46 años que resultó herida tras ser apuñalada en el cuello presuntamente por su expareja sentimental en un intento de asesinato, según informaron fuentes de la Guardia Civil a Europa Press, que han apostillado que podría tratarse de un posible caso de violencia de género.

Según indicaron los Servicios de Emergencias 112 a esta agencia, el incidente se produjo sobre las 19,15 horas, cuando recibieron un aviso que alertaba del un posible intento de asesinato en la calle Nuestro Padre de Jesús, frente al Ayuntamiento de Cantillana. La víctima tuvo que ser evacuada de forma inmediata en helicóptero al Hospital Virgen Macarena de Sevilla.