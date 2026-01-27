Hallan el cuerpo sin vida de un hombre sin hogar bajo el puente de la Barqueta en Sevilla

Archivo - Puente de la Barqueta en Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un cuerpo sin vida ha sido hallado en la mediodía de este martes, 27 de enero, bajo el puente de la Barqueta, en la capital andaluza. Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, se trata de un hombre sin hogar, cuya edad no ha trascendido. Los primeros indicios sugieren que habría fallecido por causas naturales.

Según han expresado a esta agencia fuentes del Servicio de Emergencias 112, el aviso se produjo sobre las 13,25 horas, cuando un testigo alertaba de la presencia de un cuerpo que mostraba "claros signos de fallecimiento".

Concretamente, el mismo ha sido localizado en la avenida Concejal Jiménez Becerril, bajo el mencionado puente, según adelantaba el diario ABC y confirmaban fuentes del 112 a esta agencia.

A consecuencia del incidente se han activado efectivos del Servicio de Emergencia Sanitaria 061, la Policía Nacional, la Policía Local y del Centro de Coordinación Operativa (Cecop).