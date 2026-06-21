La Harinera del Guadaíra rebosó de talento y acordes con el VI Festival de Bandas de Música 'Ciudad de Alcalá' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

SEVILLA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El VI Festival Nacional de Música 'Ciudad de Alcalá' ofreció anoche al público un recital histórico fruto del talento colectivo de hasta cuatro agrupaciones musicales que asombraron con su repertorio de música de la tierra, pasodobles y bandas sonoras de los más aclamados títulos del séptimo arte.

El escenario fue el patio de La Harinera del Guadaíra, que se llenó de público para disfrutar de una cita musical que ya es tradición y que está organizada por la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila en colaboración con la Delegación de Cultura del ayuntamiento.

Según una nota, este encuentro, que se ha consolidado como una de las grandes citas para las agrupaciones musicales, es fruto del convenio de colaboración firmado por la Asociación Musical y el consistorio alcalareño cuyo delegado de Cultura, Christopher Rivas, ha valorado el éxito organizativo de esta nueva edición, "fundamental para el fomento de la cultura musical de la que dan testimonio nuestras bandas, garantes del patrimonio musical y festivo y, además, garantes de la cultura musical entre las y los más jóvenes".

En el patio de La Harinera del Guadaíra coincidieron las tres formaciones musicales de la Asociación Nuestra Señora del Águila de Alcalá y la banda invitada, que en esta edición ha sido la Banda de Música Municipal del Cristo del Perdón de La Rinconada. Música en directo a través de repertorios de gran calidad y ejecución por parte de los grupos participantes.

Así, fluyeron los acordes de pasodobles como Pepe Antón y Paquita Antón por parte de la Banda Académica. La Orquesta de Cámara deleitó con el Andante Festivo, una Elegía y una pincelada de La Vida es Bella. La Banda de la Rinconada ofreció un repertorio variado de bandas sonoras y pasodobles. La Banda de Música de Alcalá puso la guinda con el pasodoble 'El Camino', con raíces de jazz y armonías de influencia americana, entre otras piezas.

Tanto Christopher Rivas como los representantes de la Asociación Musical Nuestra Señora del Águila, Alejandro Leal como presidente y Ángel Lasheras como director musical, han manifestado su satisfacción por el resultado de esta nueva edición del Festival alcalareño y ya trabajan en la organización del próximo encuentro.

El delegado de Cultura ha resaltado la disposición de la entidad musical para divulgar, enseñar y hacer disfrutar a la población de la música instrumental a través de la Banda, la Orquesta y la Escuela. "El Ayuntamiento apoya esta labor por su beneficio social y seguirá comprometido con esta institución musical", ha remarcado.