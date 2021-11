Heredia critica que el centro para personas sin hogar en Sevilla en Hytasa "no es digno" y alerta de discursos de odio

SEVILLA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejal no adscrita del Ayuntamiento de Sevilla, Sandra Heredia, ha considerado este viernes que la propuesta de ubicar el centro de alta tolerancia para personas sin hogar en el Polígono Hytasa "no es una ubicación digna para un recurso municipal de estas características", y ha advertido de que "no vamos a tolerar ninguna manifestación de aporofobia".

En una nota de prensa remitida por la representante municipal, ésta ha lamentado que el resultado de las "continuas peticiones de desconcentración de los recursos" sociales sea el traslado de este centro desde la Macarena a Hytasa, lo que ha considerado que es el resultado de la "mala planificación" de las políticas sociales que deriva en "conflictos de convivencia que algunos aprovechan para difundir discursos de odio".

"No vamos a tolerar ninguna manifestación de aporofobia. Esto es una cuestión de defender los Derechos de las Personas sin hogar", ha advertido, al tiempo que ha insistido en que la elección de este emplazamiento "no reúne los requisitos necesarios para que el centro pueda ser un espacio habitable para las personas usuarias, ya que sus instalaciones son propias de un polígono industrial y no de una zona residencial. Carece de zonas de esparcimiento y presenta grandes problemas de accesibilidad".

"La cuestión central es que no se puede desconcentrar la Macarena para aglutinar dos albergues en la parte sur de la ciudad a 300 metros de distancia", ha apostillado Heredia, que ha recordado, igualmente, que se trata de "una reivindicación histórica de los colectivos y profesionales que defienden los derechos de las personas sin hogar, que desde el año 2013 vienen demandando la desconcentración de los recursos municipales centrados todos en el distrito Macarena y que en 2016 recibió el apoyo de la corporación municipal con la unanimidad de todas las fuerzas políticas, con la aprobación de una moción de Participa Sevilla, elaborada en colaboración con entidades sociales y vecinales."

"Estaremos vigilantes y denunciaremos cualquier intento de utilizar la demanda de las mejoras de los recursos sociales como si fuera un rechazo al colectivo. Es cuestión de como se planifica la intervención, no del colectivo", ha apostillado.