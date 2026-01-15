Un herido con quemaduras tras un incendio en la cocina de una vivienda en Coria del Río (Sevilla)

Archivo - Bomberos de la Provincia de Sevilla (imagen de archivo) - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida por quemaduras e inhalación de humo en un incendio registrado en la cocina de una vivienda de la localidad sevillana de Coria del Río, según informa el teléfono 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El siniestro ha tenido lugar sobre la medianoche en un inmueble localizado en la calle Antonio Pérez Tinao, donde se ha quemado la instalación eléctrica de la cocina de una vivienda.

Han intervenido efectivos de bomberos de los parques de Mairena del Aljarafe y Sanlúcar la Mayor, que han extinguido el fuego y han ventilado la vivienda.

Una persona resultó afectada por quemaduras e inhalación de humo, según indicaron fuentes de los Bomberos de la Diputación Provincial.