Heridos ocho jóvenes en una colisión entre dos turismos en Dos Hermanas (Sevilla)

Archivo - Fachada Principal Del Hospital De Valme De Sevilla - EUROPA PRESS/HOSPITAL DE VALME - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ocho jóvenes de entre 19 y 40 años de edad han precisado traslado hospitalario tras resultar heridas en una colisión entre dos turismos registrada a última hora de este martes 3 de noviembre en la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, varios ciudadanos alertaron sobre las 23.45 horas sobre un accidente con varios heridos en el kilómetro 1 de la carretera A-8032, sentido Bellavista.

Acto seguido se activó de inmediato a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que ha confirmado ocho personas heridas, seis mujeres y dos hombres.

De los lesionados, los sanitarios han trasladado al Hospital de Valme a cuatro mujeres (de 19, 26, 27 y 40 años) y a dos varones (de 23 y 25 años) y otras dos mujeres (de 23 y 27 años) han sido evacuadas al Hospital Santa Ángela de la Cruz.