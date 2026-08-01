Heridos un padre y su hijo de 3 años en un accidente de tráfico en San Juan de Aznalfarache (Sevilla)

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SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Dos personas han resultado heridas, una de ellas un menor de tres años, en un accidente de tráfico a la altura de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).

Según ha detallado el Servicio de Emergencias 112 consultado por Europa Press, a las 10,30 horas han recibido un aviso por el vuelco de un coche en la carretera A-8066 a la altura del municipio de San Juan de Aznalfarache, en el que han resultado heridos un hombre y su hijo de tres años.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de Bomberos, sanitarios y Guardia Civil, sin que hayan trascendido más datos del suceso.