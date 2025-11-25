La hermandad de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Utrera (Sevilla), denuncia el robo de una saya del Niño Jesús

Archivo - La virgen de la Consolación de Utrera durante la Procesión de Clausura del II Congreso Internacional de Hermandades en la Catedral de Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Consolación Coronada, Patrona de Utrera (Sevilla), ha denunciado este lunes el robo de un traje bordado en oro en tisú blanco del Niño Jesús en la pasada tarde del domingo 23 de noviembre.

Según una nota de la corporación en redes sociales, se ha presentado una denuncia y se ha dejado la investigación a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado.

Asimismo, la Hermandad se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad contratada para "informar de los hechos y revisar las grabaciones de seguridad" de la cámara instalada en la ante sacristía.

La Corporación ha indicado que en los últimos meses se han percibido "intentos de sustracción de otros elementos del Santuario".