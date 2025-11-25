La hermandad de Nuestra Señora de Consolación, patrona de Utrera (Sevilla), recupera la saya robada del Niño Jesús

Archivo - La virgen de la Consolación de Utrera durante la Procesión de Clausura del II Congreso Internacional de Hermandades en la Catedral de Sevilla. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

UTRERA (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

La Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Consolación Coronada, Patrona de Utrera (Sevilla), ha anunciado la recuperación del traje bordado en oro sobre tisú blanco perteneciente al Niño Jesús, que fue sustraído en la tarde del pasado domingo 23 de noviembre.

Según ha informado la corporación en sus redes sociales, la Guardia Civil hará entrega pública de la prenda este miércoles a las 9,30 horas. La Hermandad ha expresado su agradecimiento a la Benemérita, así como a los medios de comunicación y a los devotos que han colaborado en la localización de la pieza.

La entidad, que presentó denuncia este martes y contactó con la empresa de seguridad contratada, ha señalado además que en los últimos meses se habían detectado "intentos de sustracción de otros elementos del Santuario".