Un hombre herido con diversas quemaduras en manos y cara tras el incendio en la cocina de su vivienda en Sevilla

Los servicios de emergencia en la intervención de un incendio en una vivienda en Sevilla. - EMERGENCIAS SEVILLA

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 68 años ha resultado herido este sábado con diversas quemaduras de diferente consideración tras el incendio en la cocina de su vivienda en la calle Antioquía de Sevilla capital.

Según han informado los servicios de emergencias en redes sociales, el hombre ha sido trasladado a un hospital. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre su estado de salud y de posibles otros afectados.

El suceso ha tenido lugar a primera hora de la tarde y han intervenido en el operativo efectivos de la Policía Local, Nacional, Bomberos y 061.