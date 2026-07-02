Hombres G rinde homenaje a su trayectoria este viernes en Icónica en Sevilla con 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026'

Archivo - 'Hombres G', nueva confirmación del Icónica Santalucía Sevilla Fest con un concierto el 3 de julio - JAIME MASSIEU - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo musical 'Hombres G' llega este viernes a la Plaza de España como parte de la programación de Icónica Santalucía Sevilla Fest en el marco de su gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026', un tour que viene acompañado del largometraje documental homónimo estrenado el pasado 30 de abril.

La gira 'Los Mejores Años de Nuestra Vida 2026' pretende ser "un regalo para todos esos fans, fieles y de múltiples generaciones, que siguen llenando recintos y coreando sus canciones".

"Queremos que esta gira sea una fiesta; un homenaje a todos estos años vividos juntos, y a todo lo que aún nos queda por disfrutar. Porque creemos, de verdad, que estamos viviendo los mejores años de nuestra vida", ha apostillado el grupo.

Con las ganas "intactas" de continuar tocando en directo, esta primavera Hombres G ha pasado por Latinoamérica con Gracias, México-Perú Tour, que reunió en cuatro conciertos a más de 200.000 fans.

El grupo llenó el mítico Estadio GNP Seguros de Ciudad de México, con capacidad para 70.000 personas, el Estadio Banorte de Monterrey, el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara y el Estadio Nacional de Lima.