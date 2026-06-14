Homenaje a Abel Antón, consagrado en Sevilla como el "mejor maratoniano español de la historia"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al maratoniano Abel Antón. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla le ha dedicado al maratoniano Abel Antón un circuito junto al Guadalquivir, un recorrido de doce kilómetros que se inicia junto a la Torre del Oro en el punto kilométrico en el que el atleta soriano hizo el último cambio de ritmo que lo llevó el 28 de agosto de 1999 a proclamarse en la pista del Estadio de la Cartuja campeón del mundo de maratón.

En una nota de prensa del Consistorio, se ha informado que con el 'Circuito Abel Antón', que discurre junto al cauce del Guadalquivir, entre la Torre del Oro y el Huevo de Colón, Sevilla ha rendido homenaje a uno de los "mejores deportistas que ha dado el atletismo nacional", que se consagró como "el mejor maratoniano español de la historia al proclamarse en Sevilla por segunda vez campeón del mundo" ha destacado la administración local.

Al hilo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha señalado que "hoy Sevilla salda una deuda con el pasado y rinde homenaje a uno de los mejores atletas que ha dado España, Abel Antón, que se consagró en Sevilla como el mejor maratoniano español de la historia".

En esta línea, el alcalde ha precisado como "hace 29 años, aquí en este punto, en el km 37,5, fue dónde Abel Antón produjo el cambio de ritmo que le llevó a ganar un maratón para la historia, un maratón en España ganado por un español".

Asimismo, Sanz ha resaltado que "ganar un Campeonato del Mundo en tu país es, como ha dicho en alguna ocasión el propio Abel Antón, algo único que no se olvida nunca, Sevilla tampoco lo ha olvidado" e inaugura este circuito que "recordará para siempre un momento único en la historia del deporte sevillano", el día que un español, Abel Antón, ganó la prueba "más mítica" del atletismo, el Maratón, en el Campeonato del Mundo celebrado en Sevilla en 1999.

Para concluir, el alcalde ha incidido en que "ese día Sevilla y España entera vibraron con Abel Antón y ese día miles de sevillanos, miles de españoles, se enamoraron del maratón y de Sevilla como ciudad maratoniana, como una ciudad ideal para la práctica de este deporte que cada año recibe a miles de corredores para correr en el maratón más llano de Europa".

UN "LUGAR EMBLEMÁTICO"

Abel Antón es uno de los corredores de fondo "más importantes que ha dado en su historia el atletismo español". Dos veces campeón del Maratón del Mundo, una de ellas en Sevilla en 1999, Campeón de Europa de 10.000 metros lisos, bronce de Europa de 5.000 ml, y tres veces campeón de España de 5.000 ml.

Así, el circuito discurre por uno de los lugares "más bellos y emblemáticos de la ciudad", el río Guadalquivir, una zona que se ha convertido en el "gran estadio deportivo de Sevilla al aire libre al que cada día miles de sevillanos acuden a hacer deporte", ha señalado Sanz.

Desde el Ayuntamiento se ha destacado que "no ha podido tener mejor estreno el 'Circuito Abel Antón' que con la celebración de la 'I Carrera de la Esperanza'", una iniciativa deportiva y solidaria de la Hermandad de la Macarena, con colaboración del IMD, que tiene como objetivo principal recaudar fondos para la asistencia social de la corporación, además de "fomentar el deporte, la convivencia y el espíritu de hermandad", coincidiendo con la efeméride del aniversario de la Coronación Canónica de María Santísima de la Esperanza Macarena.

En contexto, unos mil corredores han tomado parte de esta nueva prueba que "viene a reforzar el calendario de carreras de Sevilla", ha añadido el alcalde. A las 11,00 horas ha tenido lugar la salida en el Paseo Alcalde Marqués del Contadero, junto a la Torre del Oro, que han completado los seis kilómetros de distancia hasta la meta, ubicada en el Huevo de Colón, discurriendo en su mayor parte por el Paseo Juan Carlos I junto al río Guadalquivir.