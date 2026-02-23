Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla impulsa la innovación quirúrgica con la apertura de un quirófano híbrido

Intervención en un quirófano híbrido. - QUIRÓNSALUD

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha puesto en marcha su nuevo quirófano híbrido, una infraestructura de última generación que refuerza su posicionamiento como centro de referencia en cirugía avanzada. Esta instalación, ya plenamente operativa, integra en un mismo espacio la cirugía convencional y la tecnología de imagen de alta precisión, permitiendo abordar intervenciones endovasculares complejas y procedimientos quirúrgicos de alta especialización con los máximos estándares de calidad, seguridad y eficiencia asistencial.

Se trata de una sala quirúrgica avanzada que combina las condiciones de asepsia y equipamiento propias de un quirófano convencional con sistemas de imagen diagnóstica de alta resolución, como angiografía digital, escopia avanzada o navegación intraoperatoria, que proporcionan visualización en tiempo real durante la intervención, detalla el centro hospitalario en un comunicado.

Esta integración tecnológica permite realizar procedimientos mínimamente invasivos con mayor precisión y, si la situación clínica lo requiere, convertir la intervención en cirugía abierta sin necesidad de trasladar al paciente, reduciendo riesgos y optimizando tiempos. Así, la principal ventaja que presenta para el paciente es la seguridad.

En este sentido, la doctora Rosario Conejero, especialista en Angiología y Cirugía Vascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, subraya que "poder disponer de imagen de alta definición en tiempo real dentro del propio quirófano nos permite tomar decisiones más precisas durante la intervención, ser menos invasivos durante el procedimiento y reducir posibles complicaciones". Además, añade que "el quirófano híbrido mejora la planificación y ejecución de las técnicas endovasculares, lo que se traduce en mejores resultados clínicos y, en muchos casos, en una recuperación más rápida".

Este tipo de instalaciones está especialmente indicado para procedimientos cardiovasculares y vasculares complejos, cirugía cardiaca, intervencionismo endovascular, cirugía torácica avanzada y otras especialidades que requieren una elevada precisión diagnóstica intraoperatoria. La disponibilidad de imagen de alta definición en el propio quirófano mejora la toma de decisiones clínicas en tiempo real y contribuye a obtener mejores resultados quirúrgicos.

Por su parte, el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, jefe de servicio de Cirugía Cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, pone el foco en la relevancia estructural de la dotación tecnológica que presenta el espacio. "Para los procedimientos endovasculares avanzados es fundamental contar con un espacio específicamente diseñado, con equipamiento de imagen integrado y con todas las garantías de esterilidad y soporte anestésico propias de un quirófano de alta complejidad".

De este modo, se permite abordar patologías vasculares y cardiovasculares complejas con un nivel de precisión y control "que antes requería trasladar al paciente o combinar distintos espacios asistenciales". La apertura de este nuevo quirófano se integra en la estrategia de crecimiento e innovación impulsada desde 2023 por el Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, año en el que el centro culminó la ampliación de su bloque quirúrgico, para, seguidamente, incorporar el robot quirúrgico Da Vinci Xi.

Con esta nueva infraestructura, el hospital consolida su compromiso con la mejora continua de la calidad asistencial y refuerza su capacidad para abordar procedimientos de alta complejidad con la máxima garantía tecnológica, seguridad clínica y excelencia profesional para el paciente, concluye el comunicado.