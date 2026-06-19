El Hospital Sagrado Corazón de Sevilla abre una consulta para ofrecer seguimiento a pacientes con patologías infecciosas

El doctor Nicolas Merchante especialista en Enfermedades Infecciosas de Quironsalud Sagrado Corazon - QUIRONSALUD

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón de Sevilla ha puesto en marcha una consulta especializada en Enfermedades Infecciosas destinada al seguimiento de pacientes con patologías infecciosas complejas.

Según ha detallado el centro hospitalario en una nota de prensa, este nuevo servicio permitirá ofrecer una atención especializada y personalizada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa, así como reforzar la coordinación con el resto de las especialidades médicas y quirúrgicas del centro.

En este sentido, el doctor especialista en enfermedades infecciosas Nicolás Merchante, ha sostenido que la apertura de esta consulta responde a un contexto marcado por la "creciente complejidad de las enfermedades infecciosas" debido al aumento de las infecciones causadas por bacterias resistentes a los antibióticos, el uso "cada vez más frecuente" de terapias inmunosupresoras y procedimientos invasivos, así como la aparición de "nuevos patógenos emergentes" en un mundo "cada vez más globalizado".

Asimismo, el doctor ha añadido que este contexto acrecenta la necesidad de contar con profesionales con una elevada formación y capacitación para atender de forma integral estos procesos. A esta situación se suma el incremento sostenido de determinadas enfermedades infecciosas en los últimos años como las infecciones producidas por bacterias resistentes a los antibióticos de uso común, así como el crecimiento notable de las infecciones de transmisión sexual.

Además, los avances en ámbitos como la oncología o la cirugía han permitido aumentar la esperanza y calidad de vida de muchos pacientes, aunque también han favorecido la aparición de situaciones clínicas más complejas, asociadas en ocasiones a un mayor riesgo de infecciones o a la reactivación de enfermedades previas, como la tuberculosis.

De esta manera, la nueva consulta de Enfermedades Infecciosas del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón ofrecerá atención especializada a pacientes con sospecha o diagnóstico de enfermedad infecciosa para permitir el seguimiento de procesos complejos.

Tales como infecciones urinarias de repetición, endocarditis infecciosa, bacteriemias, espondilodiscitis, infecciones postquirúrgicas o infecciones de transmisión sexual --incluida la infección por VIH--, entre otras muchas, y garantizando una "atención integral" al trabajar de forma coordinada con el resto de los servicios médicos y quirúrgicos del hospital.