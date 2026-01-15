El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en Sevilla realiza su primera donación de corazón en asistolia controlada

Equipo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe que ha realizado la primera donación de corazón en asístola controlada. - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha anunciado que ha realizado por primera vez una donación multiorgánica en asistolia controlada que incluye la donación de corazón, un procedimiento de alta complejidad que permite recuperar órganos tras el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria y que aumenta de forma significativa las posibilidades de trasplante.

Según ha asegurado el centro en una nota, este hito supone un "importante avance" en el ámbito de la donación y el trasplante de órganos en el centro, que hasta ahora había aplicado esta técnica únicamente a la obtención de órganos intraabdominales como el riñón y el hígado.

La intervención ha sido posible gracias al trabajo coordinado de un equipo multidisciplinar, integrado por dos urólogos del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe y por cirujanos cardíacos y hepáticos de otros centros hospitalarios. Esta colaboración ha permitido la donación de cuatro órganos destinados a pacientes pendientes de recibir un trasplante de corazón, hígado o riñón.

El Hospital ha indicado que todo el proceso ha estado supervisado por la Coordinación de Trasplantes del centro y ha contado con la participación activa de los equipos de la Unidad de Cuidados Intensivos y del área quirúrgica, así como de la Coordinación de Trasplantes y del equipo de perfusión regional normotérmica (PRN) del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La donación en asistolia controlada se lleva a cabo tras la decisión clínica, consensuada y ajustada a la buena práctica médica, de adecuar el esfuerzo terapéutico cuando no existe posibilidad de recuperación. Durante todo el proceso, la familia acompaña al paciente, "respetando en todo momento su dignidad, sus valores y su voluntad, en un entorno de cuidado y humanidad, pudiendo acompañar al paciente en quirófano hasta el momento de la suspensión del soporte vital".

Por su parte, el director gerente del Hospital, Emilio García Núñez, ha agradecido "la generosidad de la familia, cuya decisión, tomada en un momento de profundo dolor, ha permitido ofrecer una nueva oportunidad de vida a varias personas".

Asimismo, ha querido destacar "el trabajo, la profesionalidad y la coordinación de todos los equipos implicados, que han hecho posible este avance en la actividad de donación y trasplante del centro".

Este primer procedimiento de donación cardíaca en asistolia controlada refuerza el compromiso del hospital con la excelencia, la innovación y la promoción de la donación de órganos como un acto solidario fundamental para salvar vidas, enmarcado en un modelo de atención humanizada que pone el foco en la información y el acompañamiento a pacientes y familiares en momentos de especial dificultad.

En 2025, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe ha registrado siete donaciones de órganos y tejidos, ofreciendo a quince pacientes la oportunidad de recibir los trasplantes necesarios para seguir adelante o mejorar su calidad de vida. Además, en el mismo periodo el hospital ha realizado ocho trasplantes de córnea en el propio centro.

La donación en asistolia es una forma de donación de órganos que se realiza cuando una persona fallece tras el cese irreversible de la función cardiorrespiratoria, y no por muerte encefálica. En este tipo de donación se utilizan sistemas de perfusión regional normotérmica (PRN), que permiten mantener la oxigenación de los órganos que ya no reciben flujo sanguíneo, conservándolos en condiciones óptimas para su donación y posterior trasplante.