El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe de Sevilla refuerza su capacidad diagnóstica con nuevos equipos de Radiología

Responsables del servicio de Radiología con la delegada de Sanidad y el director gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, junto al nuevo mamógrafo. - HSJD

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La delegada territorial de la Consejería de Sanidad en Sevilla, Silvia Pozo, ha visitado el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, consorcio sanitario público participado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, para conocer los nuevos equipos de radiología que el centro ha estrenado recientemente para reforzar su capacidad diagnóstica.

La delegada ha estado acompañada por el director gerente del hospital, Emilio García Núñez, por el equipo directivo del centro y por los responsables y profesionales del servicio de Radiología, tal como informa el centro hospitalario en un comunicado. Durante el recorrido, Pozo ha visitado una de las salas de diagnóstico por imagen recientemente reformada, en la que se ha instalado una nueva estación de radiología convencional.

Este nuevo equipamiento permite una mayor precisión y rapidez en la realización de los estudios radiológicos, incorporando tecnología digital avanzada que mejora la calidad de las imágenes y facilita el trabajo de los profesionales. Este sistema refuerza, además, la seguridad y el confort de los pacientes durante cada exploración.

Asimismo, la delegada ha conocido el nuevo mamógrafo del hospital, que supone un avance significativo en el ámbito del diagnóstico precoz del cáncer de mama. Este equipo de última generación ofrece una mayor calidad de imagen, elevando la capacidad diagnóstica del centro, aportando mayor precisión y reforzando los programas de cribado y seguimiento de las pacientes.

Este nuevo dispositivo utiliza captación de imágenes por tomosíntesis, una técnica que aumenta la sensibilidad para detección de lesiones en comparación con la mamografía convencional. Además, incorpora la capacidad de tomar biopsia de mama asistida por vacío (BAV), un procedimiento de alta precisión que permite tomar muestras de tejido sospechoso mediante anestesia local. Esta técnica, que utiliza un sistema de vacío, posibilita obtener muestras de mayor tamaño y calidad en comparación con las agujas gruesas convencionales.

Guiada por un sistema de localización tridimensional mediante imágenes (estereotaxia), resulta especialmente eficaz para el abordaje de microcalcificaciones y lesiones de difícil localización no accesibles mediante otras técnicas de imagen. Esta actuación forma parte del plan de renovación tecnológica del hospital, orientado a modernizar sus instalaciones y optimizar los procesos asistenciales, contribuyendo a una atención sanitaria más eficiente, segura y confortable.

Con estas incorporaciones, el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe reafirma su compromiso con la innovación, la mejora continua y la calidad asistencial, apostando por una atención sanitaria centrada en las personas.

PROYECTOS EN MARCHA EN EL CENTRO HOSPITALARIO

Por otro lado, la delegada ha podido conocer los principales proyectos en marcha y la situación actual del centro que, a través del Consorcio Sanitario Público del Aljarafe, atiende hoy en día a una población de más de 300.000 personas de 28 municipios de las provincias de Sevilla y Huelva.

Durante su intervención, la delegada ha destacado el modelo de colaboración entre la administración pública y entidades sin ánimo de lucro como la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios como ejemplo de gestión eficiente al servicio de la ciudadanía, y ha subrayado la importancia de la mejora continua de los procedimientos diagnósticos para garantizar una atención de calidad.

En este sentido, el servicio de Radiología del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe mantiene una larga trayectoria de compromiso con la calidad y la mejora de los procesos. El servicio, que consiguió su primera certificación de calidad en 2013, es actualmente una de las tres unidades de diagnóstico por imagen con certificación de calidad en nivel 'Óptimo' de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, un grado que exige un alto cumplimiento en estándares asociados al mayor desarrollo de la organización, a los sistemas de información, las nuevas tecnologías y al rediseño de espacios organizativos.

El equipo de Radiología desarrolla su labor con un enfoque centrado en la humanización y la comunicación, apostando por la mejora de la experiencia de los pacientes con el fin de atender los miedos, la ansiedad y la incertidumbre que suelen experimentar ante una prueba diagnóstica.