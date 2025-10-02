El Hospital de Valme de Sevilla impulsa una estrategia común frente a la Hiperplasia Benigna de Próstata (HBP)

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Urología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha celebrado una jornada monográfica centrada en el manejo de pacientes con HBP en régimen de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) con el objetivo de analizar resultados clínicos y el impacto en el sistema sanitario público de este modelo dentro del sistema sanitario público andaluz.

Según ha informado la Junta en una nota, el encuentro ha reunido a una veintena de especialistas en Urología procedentes de hospitales de las ocho provincias andaluzas, lo que ha permitido crear un espacio de diálogo, análisis y colaboración sobre las mejores prácticas clínicas y organizativas en el tratamiento ambulatorio de esta patología.

La jornada ha sido inaugurada por el director Económico-Administrativo del Área de Gestión Sanitaria Sur Sevilla, José Ramón Ledesma, y el jefe de servicio de Urología del hospital sevillano, Pedro Blasco. Ambos han incidido en el importante objetivo de las jornadas: "generar un espacio de encuentro entre profesionales que permita compartir conocimientos y avanzar hacia una atención más homogénea y eficiente en toda Andalucía".

El programa ha incluido la participación de urólogos con experiencia en el abordaje de esta patología. Del Hospital Reina Sofía de Córdoba ha intervenido su jefe de servicio, Pablo Campos, junto con Manuel Leva y Enrique Gómez. Del Hospital Virgen de las Nieves ha participado su jefe de servicio, Fernando Vázquez. Mientras que del centro organizador, el Hospital Universitario de Valme, ha intervenido Francisco Rivera junto a Pedro Blasco. Por su parte, el rol de la enfermería en el modelo de abordaje quirúrgico de CMA ha sido expuesto por la supervisora de la Unidad de CMA en el Hospital El Tomillar (adscrito al Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla), Patricia Barrera.

Durante la jornada, los asistentes vinculados al manejo de esta patología han compartido su experiencia en la implementación de procedimientos quirúrgicos de alta resolución y mínimamente invasivos que permiten al paciente regresar a su domicilio el mismo día de la intervención.

Además se ha contado con una ponencia en relación con el procedimiento administrativo para la adquisición de nuevas tecnologías. Un área técnica, cuyo conocimiento contribuye a la ayuda en la tramitación de tecnología puntera y actúa de soporte para los clínicos.

Según ha informado la Junta en una nota, la Hiperplasia Benigna de Próstata es una patología no maligna caracterizada por el crecimiento del tejido prostático, que puede obstruir el flujo urinario y afectar significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Se estima que más del 50 % de los hombres mayores de 60 años la presentan en algún grado, y su prevalencia aumenta con la edad, alcanzando cifras superiores al 80 % en mayores de 80 años.