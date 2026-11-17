El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en el centro de la imagen, con motivo de su participación en el V Foro Andaluz de Enfermedades Raras y Sin Diagnóstico. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado este martes que el Hospital Virgen del Rocío cuenta con la primera consulta multidisciplinar de la enfermedad rara Ataxia Telangiectasia --también llamada síndrome de Louis-Bar, es una enfermedad genética rara, hereditaria y degenerativa que afecta al sistema nervioso, al sistema inmunitario y a otros órganosde-- en Andalucía, que convierte a este centro hispalense en un referente para la atención de esta enfermedad en el sur de España.

Así lo ha confirmado Antonio Sanz en el V Foro Andaluz de Enfermedades Raras y Sin Diagnóstico, donde ha destacado la "prioridad" que este ámbito supone para el Gobierno de Andalucía y los progresos que se están llevando a cabo en inversión, concienciación, formación, investigación y atención sanitaria.

El consejero ha explicado que, gracias a esta consulta, los pacientes pueden ser valorados por distintos especialistas durante una única jornada y en un mismo lugar. De esta forma, se evitan desplazamientos y múltiples citas médicas que suponen una carga añadida para las familias. "Estamos ante un ejemplo claro de la atención que queremos ofrecer: coordinada, multidisciplinar y centrada en las necesidades de cada persona", ha dicho Antonio Sanz.

En Andalucía, las enfermedades raras la padecen en torno al medio millón de personas y, en España, son alrededor de tres millones las personas que conviven con alguna de las cerca de 7.000 enfermedades raras reconocidas internacionalmente. "Por todos los enfermos andaluces, desde la Junta trabajamos para garantizar una atención sanitaria integral, reducir la morbimortalidad y mejorar su calidad de vida", ha asegurado el consejero.

En este sentido, ha recordado la puesta en marcha hace ya casi un año del Plan de Atención a Personas Afectadas por Enfermedades Raras de Andalucía, el Paper 2025-2029, que cuenta con 8,7 millones, 109 medidas articuladas en siete líneas estratégicas y otras medidas concretas como la constitución de una comisión de implantación entre el SAS y la Consejería, en la que ya está trabajando; o el Programa Operativo Anual que se validó el pasado abril y que recoge 48 medidas para trabajar durante el año sobre sistemas de información, medidas de investigación, prevención y diagnóstico precoz y formación.

Algunas de estas medidas se concretan en la elaboración de protocolos de tratamiento unificados, la puesta en marcha de un canal de comunicación permanente con las asociaciones de pacientes sobre el acceso a los tratamientos y la actualización del espacio de enfermedades raras en la web institucional.

El vicepresidente primero ha señalado que este plan se ha construido desde "la participación porque incorpora experiencias y aportaciones de pacientes, familias cuidadoras, profesionales y expertos". En su desarrollo, el Paper se apoya en la red asistencial de referencia que tiene Andalucía, compuesta por 29 Centros, Servicios y Unidades de Referencia (los llamados CSUR), vinculados a enfermedades raras, dentro de una red autonómica que suma 58 CSUR.

Además, en los últimos meses se han reconocido seis nuevos centros de referencia vinculados a estas patologías. "Somos la tercera comunidad en España con más centros de alta referencia", ha asegurado Antonio Sanz. En esta línea, el consejero ha precisado que Andalucía participa en 10 Redes Europeas de Referencia, "lo que sitúa a nuestra comunidad autónoma en una posición destacada a nivel nacional e internacional". "Igualmente, contamos también con unidades de referencia autonómicas y guías asistenciales para patologías como la fibrosis quística, la esclerosis lateral amiotrófica o la disfonía espasmódica".

Por todo ello, Antonio Sanz ha destacado un mensaje que le trasladan pacientes, padres y profesionales en las distintas reuniones que mantiene, y es que, "cada vez se ven menos obligados a marcharse a otra comunidad para conseguir el tratamiento o la intervención que necesitaban ellos o sus hijos". Durante su intervención, el vicepresidente primero ha hecho hincapié en la importancia de la detección precoz de cribados como neonatal, del que ha explicado que Andalucía detecta 34 enfermedades congénitas mediante la prueba del talón y está prevista la incorporación de otras cinco patologías en 2027.

Haciendo una comparativa sobre el alcance de este cribado, si la media nacional es de 22 o 23 patologías, el sistema andaluz está diseñado para detectar hasta 39 patologías congénitas con una muestra de sangre capilar. Sobre el cribado prenatal, el consejero también ha aseverado que se ha ampliado el corte de riesgo de cromosomopatías a una posibilidad entre 500, con la previsión de subirlo a una entre 1.000 en un año.

Antonio Sanz se ha referido a la enfermedad conocida como Piel de Mariposa y ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, asumió el pasado mes de marzo el compromiso de financiar el medicamento Vyjuvek para estos pacientes, a pesar de que el Ministerio de Sanidad no ha añadido en su cartera de medicamentos este fármaco.

Vyjuvek es la primera terapia génica de aplicación tópica y una alternativa terapéutica dirigida a la causa molecular de la enfermedad. Aunque no es un tratamiento curativo, "sí puede contribuir a cicatrizar las heridas crónicas que sufren estos pacientes, una mejora que, por tanto, puede suponer un cambio muy importante en su calidad de vida", ha explicado el consejero.

"Andalucía ha autorizado este medicamento de uso hospitalario a 16 pacientes, fue la primera comunidad autónoma en facilitar el acceso a este tratamiento en España y hoy somos la comunidad que atiende a un mayor número de pacientes", ha resaltado. El vicepresidente primero se ha referido a la importancia de la investigación para "cambiar el futuro de las enfermedades raras". Así, ha afirmado que Andalucía cuenta con 116 proyectos competitivos de investigación activos sobre enfermedades raras, que han conseguido captar más de 15,4 millones, siendo Sevilla y Córdoba las provincias donde más fondos se captan para la investigación en este ámbito, y el Hospital Virgen del Rocío y el IMIBIC, los centros con mayor actividad.

Además, ha destacado la convocatoria que "hemos impulsado este año junto a la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), con una modalidad específica para proyectos estratégicos de investigación en enfermedades raras neurológicas, endocrinas y oncológicas, dotada con 1,2 millones". En cuanto a la actividad clínica, en Andalucía hay 811 estudios clínicos activos relacionados con enfermedades raras y, concretamente, el Hospital Virgen del Rocío absorbe el 38% de estos estudios. Además, la Escuela Andaluza de Salud Pública está desarrollando distintas actividades formativas relacionadas con estas patologías, con una respuesta muy positiva.