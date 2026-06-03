El Hospital Vithas Sevilla advierte sobre los peligros de la ola de calor para el corazón

Imagen del doctor y cardiólogo del Servicio de Cardiología de Vithas Sevilla, Alberto Giráldez. - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología de Vithas Sevilla ha lanzado un llamamiento a la prevención debido a la llegada de la primera ola de calor del verano. Pr ello, el doctor y cardiólogo del centro, Alberto Giráldez, ha advertido de que las temperaturas extremas que registra la ciudad en estos meses suponen "un riesgo real y subestimado" para la salud del corazón, especialmente entre los pacientes con patología cardiovascular previa.

En concreto, tal y como ha expuesto el especialista de Vithas Sevilla, "el calor intenso obliga al organismo a trabajar más para regular su temperatura. El corazón aumenta su frecuencia, los vasos sanguíneos se dilatan y la pérdida de líquidos altera el equilibrio de electrolitos, sodio y potasio, esenciales para el ritmo cardíaco", según ha recogido el centro hospitalario en una nota.

Así, ha explicado que el resultado puede ser una arritmia, una bajada brusca de tensión o, en los casos más graves, un evento isquémico agudo. No obstante, ha indicado que toda la población se enfrenta al calor en igualdad de condiciones, por lo que los perfiles con mayor vulnerabilidad cardiovascular son los mayores de 65 años y los niños, cuya capacidad de termorregulación es menos eficiente.

El especialista también ha apuntado que a estos pacientes se suman las personas con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca o cardiopatía isquémica diagnosticada. A su juicio, también deben tener especial atención a su salud cardiovascular durante los meses de verano las personas con diabetes, ya que la neuropatía autonómica puede enmascarar los síntomas de alarma.

Finalmente, desde el Servicio de Cardiología de Vithas Sevilla han destacado el control riguroso que deben llevar "quienes toman diuréticos, betabloqueantes u otros fármacos cardiovasculares, cuyo efecto puede verse modificado por el calor y la deshidratación".

SÍNTOMAS DE UN EPISODIO CARDIOVASCULAR POR EL CALOR

El doctor Giráldez ha señalado que "en Sevilla, el verano no es una estación cualquiera. Cuando la temperatura supera los 40 grados durante días seguidos, el sistema cardiovascular está bajo una presión sostenida que hay que saber gestionar", temperaturas que generan señales de alarma que no deben ignorarse.

Ante un golpe de calor, la alta temperatura corporal provoca un estrés en el sistema cardiovascular, "lo que hace que el corazón tenga que realizar un trabajo excesivo (acompañado frecuentemente de taquicardia) y esto requiere un aumento de la 2 necesidad de aporte sanguíneo al músculo cardiaco", ha expuesto el experto.

Asimismo, ha detallado que la bajada de la tensión arterial dificultará que el corazón pueda recibir ese aporte extra y la deshidratación severa favorece la formación de trombos en los vasos sanguíneos. Una situación que puede generar una temperatura corporal elevada, náuseas, vómitos, confusión y sensación de taquicardia.

En este punto, el especialista en cardiología ha insistido en que reconocer los síntomas a tiempo puede marcar la diferencia. Entre las señales que requieren atención médica urgente destacan "las palpitaciones o latidos irregulares, mareo o sensación de desmayo, dolor u opresión en el pecho, fatiga desproporcionada al esfuerzo realizado, y sensación de falta de aire en reposo".

Ante alguno de estos síntomas, no hay que esperar, sino que "hay que buscar un lugar fresco, hidratarse y llamar a urgencias o acudir al centro sanitario más cercano", ha recomendado Giráldez. Asimismo, desde el Servicio de Cardiología de Vithas Sevilla, han trasladado a la población la importancia de mantener una hidratación constante, "beber agua de forma regular, sin esperar a tener sed, especialmente en las horas centrales del día".

Consejos a los que suman "evitar la exposición solar entre las 12,00 y las 17,00 horas y limitar la actividad física intensa a las franjas de menor temperatura, así como no interrumpir ni modificar la medicación cardiovascular sin consultar previamente con el médico o especialista". Claves a las que añaden la necesidad de "revisar periódicamente la tensión arterial, con especial atención si hay fluctuaciones inusuales".

El trabajo en prevención y promoción de la salud ante patologías relacionadas con el riesgo cardiovascular responde a la estrategia del Instituto Cardiovascular Vithas, el cual reúne a profesionales con larga experiencia, una visión innovadora de la asistencia sanitaria, excelente manejo de nuevos fármacos y terapias personalizadas, así como un robusto compromiso con la investigación.