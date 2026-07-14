El Hospital Vithas Sevilla supera las 500 intervenciones endoscópicas uniportales de columna

El Dr. Rafael Periañez durante una cirugía endoscópica uniportal de columna en Vithas Sevilla. - HOSPITAL VITHAS SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El especialista en cirugía ortopédica y traumatología del Hospital Vithas Sevilla, el doctor Rafael Periañez Moreno, ha culminado con éxito su intervención endoscópica uniportal de columna número 500, indicada para el tratamiento de las hernias de disco lumbares así como para la estenosis de canal o foraminal.

Según ha concretado la institución médica en una nota, el grupo sanitario ha felicitado al especialista por su trayectoria, marcada por varios centanares de intervenciones endoscópicas durante los últimos cinco años y 2.500 cirugías a lo largo de sus diez años de actividad en Vithas Sevilla, reconocido por Riwopine como el primer centro andaluz en obtener acreditación como referente en FESS (Full-Endoscopic Spine Surgery) y segundo a nivel nacional.

A diferencia de otras cirugías convencionales, la intervención endoscópica permite el alta hospitalaria entre las seis y doce horas posteriores a la intervención e incluso, tal y como ha detallado el especialista, garantiza que "pacientes que llegaban sin poder caminar" puedan marchar a sus hogares "andando el mismo día" que entraron a quirófano.

Esta ventaja se debe a que la intervención endoscópica no requiere incisiones amplias de hasta 20 centímetros ni la implantación de tornillos, dado a que permite acceder a la zona afectada a través de una incisión de apenas un centímetro en la que se introduce una cámara endoscópica, que permite visualizar y tratar la estructura dañada de la columna vertebral sin afectar al tejido circundante y sin implantes adicionales.

DESDE DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL HASTA LA TERCERA EDAD

Si bien el Hospital Vithas Sevilla ha detallado que la técnica endoscópica uniportal en el tratamiento del dolor de columna es aplicable a "un amplio rango de edades y perfiles clínicos", el experto ha apuntado que está "especialmente recomendada" para pacientes de edad avanzada con riesgos asociados a la cirugía convencional, así como para deportistas de alto nivel y pacientes en edad laboral que requieren una reincorporación rápida a su actividad.

Asimismo, permite operar bajo anestesia local en los casos donde la anestesia general no es viable, un detalle que ha ampliado su indicación a pacientes dado a que reduce el riesgo de infección al 0,05%, el de hemorragia al 0,1% y el de daño nervioso incidental al 0,3%, al mismo tiempo que proporciona una "solución a problemas de dolor y movilidad sin los riesgos y el largo posoperatorio de las cirugías tradicionales".

Al hilo, el especialista ha asegurado que el impacto sobre la calidad de vida del paciente "es inmediato y medible desde el momento en que el paciente sale del quirófano" y permite retomar la actividad física "en un plazo muy inferior al de la cirugía abierta".

El contexto, el trabajo del doctor Periáñez no se ha limitado al ámbito clínico, sino que además ha desarrollado una docencia que lo ha llevado a participar como 'Faculty International of Endoscopic Surgeon' --Profesor Internacional de Cirugía Endoscópica- en formaciones internacionales como la Richard Wolf Academy de Chicago (EEUU) y la Facultad de Medicina de Lisboa (Portugal), de manera que ha colaborado con empresas especializadas para formar a nuevos cirujanos a través de programas que incluyen prácticas en cadáveres y acompañamiento en primeras intervenciones.

En suma, Vithas Sevilla ha apuntado que su trabajo en el centro, así como su participación en congresos y publicaciones científicas, ha "contribuido a la difusión de una técnica" que, bajo la propia valoración del cirujano, "requiere mucha formación y repetición", pero permite a los pacientes "vivir sin el temido dolor".