Hospitales Quirónsalud en Sevilla celebran un encuentro con asociaciones de pacientes bajo el lema 'Juntos hacemos más'

SEVILLA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa, en Sevilla, y la Fundación Quirónsalud han celebrado un encuentro para conocer las necesidades de personas afectadas por enfermedades como la diabetes, el lupus, la artritis o el cáncer con el objetivo de transformar la asistencia sanitaria.

Según una nota emtiida por Quirónsalud, esto ha ocurrido en el encuentro 'Juntos hacemos más' que organiza la Fundación Quirónsalud y que ha tenido lugar en el salón de actos del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón , donde se han compartido experiencias, inquietudes y propuestas concretas de actuación.

Durante la jornada, representantes de ambos centros hospitalarios y de la Fundación Quirónsalud han compartido los principales proyectos corporativos en marcha en materia de humanización, experiencia del paciente y responsabilidad social, destacando la importancia de extender el acompañamiento más allá del alta médica, la necesidad de una mayor visibilidad para determinadas patologías, y la voluntad común de construir sinergias duraderas entre los hospitales y las asociaciones de pacientes.

En esta jornada de trabajo colaborativo han participado la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, Asociación Diana: Acompañamiento en el duelo, Asociación Autoinmunes y Lúpicos Sevilla (ALUS), Anadis Diabetes Sevilla, Fundación Rheumatos, Asociación Pulseras Rosas, Federación Liga Reumatológica Andaluza (LIRA), Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide (Asepar), Asociación Lucha y Sonríe por la Vida (Alusvi), Asociación Club de Lectura Mis Ganas Ganan para pacientes oncológicos y familiares, Asociación de Ostomizados de Sevilla (Aosev), Asociación Proyecto Mariposa y Asociación Breast Cáncer Survivor Sevilla (BCS Sevilla).

La directora de responsabilidad social corporativa y gerente de la Fundación Quirónsalud, Teresa Álvarez Perdices, ha concluido el encuentro manifestando que "este espacio de diálogo nos ha permitido reforzar la importancia de la escucha activa y la colaboración entre entidades sociales, pacientes y los propios hospitales, sentando, así, las bases para generar nuevas sinergias que contribuyan a mejorar la atención y la experiencia de los pacientes".