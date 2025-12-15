Los hosteleros de Sevilla aseguran que están viviendo "una continua persecución" por los veladores

Archivo - Personas en los veladores de un bar. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia ha mostrado este lunes su rechazo a la instancia presentada por el Defensor del Pueblo Andaluz ante el Ayuntamiento en relación a las terrazas de veladores de los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Según una nota remitida por la organización, el escrito del Defensor es "inexacto y poco riguroso con los datos aportados". En este sentido, han indicado que "sí hay supervisión y aplicación de la norma" y que los veladores son "una fuente no emisora de ruido en la ciudad".

El Defensor del Pueblo Andaluz presentaba la pasada semana de oficio un expediente para solicitar al Ayuntamiento que "aporte datos fehacientes sobre el número de denuncias recibidas en los tres últimos años en relación con incumplimientos de la normativa de veladores y sobre el número de procedimientos sancionadores incoados y resueltos en virtud de las denuncias recibidas".

En el escrito, consultado por Europa Press, el órgano ha pedido también información sobre "si son ciertas las circunstancias denunciadas por la Sección de la Policía Local de CSIF-Sevilla y, de ser así, hemos instado la adopción de medidas para revertir esta situación y poder así impulsar la tramitación de las denuncias por exceso de veladores que ponga fin a la reincidencia de algunos hosteleros y a la sensación de dejadez municipal que tienen muchos ciudadanos".

Los hosteleros han defendido que son "una de las actividades estratégicas de la economía sevillana, generadora de miles de empleos directos e indirectos". También ha indicado que "la persecución sistemática de las terrazas de veladores en su conjunto pone en riesgo una cantidad de puestos de trabajos de los que dependen miles de familias sevillanas".

"Nuestras terrazas son un espacio de convivencia entre amigos, familiares o vecinos que acuden a nuestros establecimientos a disfrutar de un momento de ocio y gastronomía. Por ello, la sociedad sevillana respalda en su inmensa mayoría nuestras terrazas de veladores y las percibe como unas instalaciones necesarias de la ciudad al igual que los espacios verdes u otros servicios básicos", afirma el comunicado.

La organización ha lamentado que no se haya producido una reunión con el Defensor del Pueblo Andaluz y ha indicado que la solución pasa por "garantizar una convivencia óptima y no ser meros trasmisores de inquietudes".