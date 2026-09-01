Hosteleros sevillanos acompañarán sus tapas con la bandera de Ceuta como muestra de solidaridad "sin ánimo de politizar"

Una tapa de ensaladilla rusa, con una pequeña bandera de la Ciudad Autónoma de Ceuta - AHS

SEVILLA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia pondrá en marcha desde este miércoles, 2 de septiembre, una iniciativa de apoyo y solidaridad con la Ciudad Autónoma de Ceuta y, especialmente, con los empresarios y trabajadores de este sector como consecuencia de la crisis migratoria originada hace algo más de un mes.

"Como muestra de cercanía y respaldo", los establecimientos hosteleros que decidan adherirse a la campaña acompañarán sus tapas con una pequeña bandera de la Ciudad Autónoma de Ceuta: "un gesto visible de solidaridad de la hostelería sevillana con la sociedad ceutí", informa el colectivo en un comunicado.

Desde la Asociación de Hosteleros de Sevilla y Provincia se quiere subrayar que esta iniciativa "no pretende politizar" la situación ni posicionar al sector a favor o en contra de las medidas de acogida de personas migrantes. "La valoración y gestión de estas políticas corresponde a las administraciones públicas competentes".

"El objetivo de la iniciativa es mucho más sencillo: mostrar el apoyo de la hostelería sevillana a los ciudadanos de Ceuta y, de manera especial, a los empresarios y trabajadores hosteleros que están viendo alterada su actividad profesional y su vida cotidiana durante las últimas semanas", añade el comunicado, que destaca que la hostelería es un sector "especialmente sensible" a cualquier alteración de la normalidad en una ciudad.

La asociación considera, además, que no es todavía momento de cuantificar las pérdidas económicas que esta situación pueda estar provocando en el sector hostelero de Ceuta, "aunque todo apunta a que serán importantes. El impacto sobre la actividad económica, el turismo, la movilidad y el consumo tendrá que ser analizado con mayor perspectiva y con datos objetivos".