Los hoteleros de Sevilla apuestan por atraer al turista de negocio con grandes eventos y lograr un destino "redondo"

SEVILLA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los hoteleros de Sevilla afrontan el 2024 con un objetivo claro: atraer no solo al turista vacacional sino al turista de negocio. Para ello, la ciudad debería ser vista como un destino "redondo" y "apeticible" a este tipo de clientela. En este sentido, el sector considera que se debe seguir trabajando en la "consolidación de grandes eventos", la mayoría de ellos celebrados en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes), como los Grammy latinos de la música o la Cumbre de Innovación Turística (TIS).

"La dinámica del Palacio de Congresos hasta ahora ha sido óptima. Hemos tenido los eventos más importantes a nivel mundial que se realizan fuera de una sede fija, de modo que habrá que seguir trabajando ahí, que no es fácil", reconoce el presidente de los hoteleros sevillanos, Manuel Córnax, a Europa Press.

Los hoteleros también consideran crucial contar con más vuelos directos de media y larga distancia --Estados Unidos sigue siendo un destino anhelado y muy demandado por parte del sector turístico y el Ayuntamiento--, así como una mayor promoción de la ciudad. "Los clientes no vienen solos, hay que ir a buscarlos y darles incentivos de actividad a la ciudad".

"Cuando pensamos en turismo siempre tenemos en mente la persona que viene de vacaciones y no es así: turismo es todo aquel que se desplaza fuera de su lugar de residencia por más de 24 horas, y ahí entra desde el que viene a un tratamiento médico hasta el que asiste a un congreso, una convención o viene a hacer negocios, simplemente", añade Córnax.

En opinión del presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla (AHS), ahora es necesario recibir a más visitantes "para llegar a los mismos niveles de ocupación que en años anteriores". En este sentido, "hay que pelear, cada vez más, por tener no solamente más visitas y pernoctaciones, sino más ingresos promedio. No me preocupa tanto el que acudan más personas como que haya más ingresos, porque, a final de cuentas, las empresas se mueven por cifra de negocio", asevera.

Al respecto, para el presidente de la AHS, este 2023 que termina ha sido "un gran año", ya que se "ha sobrepasado" el objetivo que tenía el sector, teniendo como referente el 2019, en prepandemia, "en volumen y en precio medio de venta, por lo que estamos muy contentos", abunda.

VIVIENDAS Y TASA TURÍSTICAS

En relación con la vivienda de uso turístico, Córnax asegura que el decreto que regulará esa actividad está "prácticamente terminado". De hecho, "está en el último trámite, que sería pasar al 'consejillo' --como se denomina de modo coloquial las reuniones semanales de los viceconsejeros de la Junta de Andalucía-- y se aprobaría antes del 15 de enero", tal como vaticina el presidente de los hoteleros.

En cuanto a la tasa turística, Córnax ha insistido en el hecho de que como hoteleros "están totalmente en contra de que seamos nosotros, como siempre, los que tenemos que recaudarla, cargar con ese importe al cliente, facturarla y liquidarla".

Por último, en cuanto al futuro más inmediato, Córnax ha resaltado la importancia a la hora de contar con nuevos establecimiento que los hoteles que se abrirán en los próximos dos años "sean todos de 'alto standing'". "Estamos hablando de hoteles, en su inmensa mayoría, de cinco estrellas o cinco gran lujo, lo que dará más prestigio a la ciudad y, lógicamente, va a atraer más comercio y clientes de ese segmento, porque esto se retroalimenta siempre".