Hoteleros de Sevilla prevén superar el 50% de la planta abierta este mes mientras analizan nuevos cierres

Piden apoyo para un sector que ve como "la incertidumbre no es a 14 días vista, sino que no hay horizonte"

SEVILLA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), Manuel Cornax, ha advertido de la difícil situación en la que se encuentra el sector como consecuencia de los efectos de la pandemia provocada por el coronavirus, lo que conlleva que las previsiones de instalaciones abiertas en septiembre superen el 50 por ciento del total, por encima del centenar, a la par que los negocios abiertos comienzan a estudiar la posibilidad de volver a cerrar sus puertas temporalmente para poder resistir.

Cornax ha indicado a Europa Press que alrededor de un 46 por ciento los establecimientos hoteleros que habían abierto sus puertas en julio, subiendo muy levemente en agosto. Antes del verano, gran parte de los establecimientos apuntaba a su apertura tras el periodo estival ante la esperanza de una mejoría de la situación y del turismo. Sin embargo, la incertidumbre continúa, se han cancelado grandes eventos enmarcados en el sector de turismos, congresos e incentivos previstos (MICE) y la imagen turística de España en el exterior es "mala actualmente".

"La situación tiene un aspecto muy malo. Hay muchos hoteles que aún estando abiertos se están planteando volver a cerrar, sobre todo ante un sector MICE en el que se ha cancelado todo y no llega esa clientela de otoño de mayor poder adquisitivo", explica Cornax, que recuerda que muchos de esos eventos marcados para después del verano ya habían sido suspendidos previamente en los meses en los que se había declarado el estado de alarma para evitar la propagación del virus.

De este modo, incide en que "se está viendo que la incertidumbre no es a 14 días vista, sino que no hay horizonte". "Si no hay solución para pandemia, como pueda ser con la vacuna u otros medios, no va a haber tráfico turístico, porque hay recomendación de no viajar a España y la imagen que tenemos es mala ahora mismo, con récord en todos los parámetros de la pandemia", avisa

Por todo ello, aboga por un plan de rescate para el sector turístico, que incluya que los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) sean asumidos íntegramente por la Administración y que se produzcan exoneraciones fiscales, tanto de tributos y tasas municipales, como la de la basura, como nacionales. Recuerda que los mayores gastos de los hoteles son los relativos a personal y el impositivo, aunque también apunta a la necesidad de que se puedan negociar los pagos de los alquileres de los espacios que ocupan estos establecimientos.

Cornax señala que en los próximos días se van a multiplicar las reuniones tanto con sectores sociales, como los sindicatos, como con las Administraciones para "intentar entre todos una unidad de acción para apoyar en la misma dirección".

Tras recordar que los fondos que vienen de Europa "no son tantos teniendo en cuenta que las necesidades son muy grandes", subraya que "crear una empresa es un proceso muy largo y prestigiarla más aún, pero se destruye muy rápido". "Las disputas entre los políticos sólo provocan disparos contra el propio tejado. La situación es un problema de Estado, de la Comunidad y de los ayuntamientos y tenemos que salir entre todos", sentencia.