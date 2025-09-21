Huévar del Aljarafe arranca el 2 de octubre la VI edición de la Feria del Libro

Huévar del Aljarafe (Sevilla) celebrará la VI edición de su Feria del Libro del jueves 2 al domingo 5 de octubre - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Huévar del Aljarafe (Sevilla) celebrará la VI edición de su Feria del Libro del jueves 2 al domingo 5 de octubre con una programación variada para todos los gustos y edades, durante la que se celebrará el poder de la lectura, la creatividad y el encuentro entre escritores y su público.

Según se recoge en una nota del ayuntamiento, el programa contará con una serie de actividades que van desde talleres infantiles hasta espectáculos en vivo y presentaciones de libros de autores relevantes como el presentador Manu Sánchez y la exministra y expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

La feria arranca el jueves 2 a las 17,00 horas con un pasacalle asiático, que dará la bienvenida a los asistentes con una explosión de colores y música. A las 18,00 horas, los más pequeños disfrutarán del encuentro con la autora Esther Zambrana Ruiz 'Ézaru' y su libro infantil 'El Caracol y la Hormiga'. A las 19,00 horas, habrá talleres infantiles para estimular la imaginación de los más pequeños, seguidos de un encuentro con Inma Aguilera, autora de 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de la luz', a las 20,00 horas.

Ya el viernes 3 por la mañana, los más pequeños podrán disfrutar de una bebeteca a cargo de Carlos Arribas 'Carloco' y los divertidos cuentacuentos, de Anabel Gandullo, quien ofrecerá sesiones para niños de 1º y 2º de Primaria; Carloco, para 3º y 4º de Primaria; Jesús Tirado, para 5º y 6º de Primaria y un encuentro con Diego Galindo para alumnos de 1º y 2º de ESO. Por la tarde, a las 18,00 horas, habrá talleres infantiles y los juegos Diana Gigante, Barredora, Gladiador, mientras que, a las 18,30 horas, se realizará la presentación del libro 'Lo que dice el político y lo que la gente entiende', con la participación de sus autores, Santiago Martínez-Vares, Fernando Matres, Curro Pérez y Santi Gigliotti.

La jornada culminará a las 20,00 horas con la presencia del popular actor y presentador Manu Sánchez, con su libro 'Surnormal Profundo'. El sábado 4 es un día perfecto para disfrutar en familia, pues a las 17,00 horas el concierto 'Vals de los Desobedientes' dará inicio a una tarde llena de cultura y emoción, con talleres infantiles, animación especial, humor amarillo, y varios juegos gigantes, como aro, nerf y canasta. Además, el programa incluye un show infantil con personajes de Disney a las 19,00 horas, para que los niños puedan disfrutar de sus personajes favoritos en vivo.

Además, a las 18,00 la exministra de Cultura y expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentará su libro 'Una liberal en política', en una entrevista con el periodista Jesús Vigorra, mientras que a las 20,00 habrá un encuentro con las escritoras Cristina Atienza y Esther María Escobar.

La Feria del Libro concluirá el domingo 5 con un encuentro y firma de libros con Indy, la popular influencer de 'El mundo de Indy', a las 11,00 horas. Además, a las 12,00 horas, se podrá disfrutar de emocionantes actividades como el wipe out, la pista americana y el futbolín humano.

El gran cierre llegará con un concierto de jazz a las 16,00 horas, que será la culminación perfecta para una semana llena de cultura y diversión.

Según el ayuntamiento, la Feria del Libro es un espacio único para todos los amantes de la lectura, la cultura y la diversión familiar, en la que todos los eventos son gratuitos y tendrán lugar en la biblioteca municipal de Huévar del Aljarafe o al aire libre en la Plaza de los Cazadores, con la organización del consistorio y la colaboración de la Diputación de Sevilla.