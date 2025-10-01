Huévar del Aljarafe (Sevilla) acoge la sexta edición de su Feria del Libro del 2 al 5 de octubre

Archivo - Feria del libro en imagen de archivo. - FERIA DEL LIBRO DE SEVILLA - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

La VI edición de la Feria del Libro de Huévar del Aljarafe (Sevilla) arranca este jueves y se prolongará hasta el domingo 5 de octubre, con una programación "variada para todos los gustos y edades, durante la que se celebrará el poder de la lectura, la creatividad y el encuentro entre escritores y su público".

El programa contará con diversas actividades que van desde talleres infantiles hasta espectáculos en vivo y presentaciones de libros de autores como Manu Sánchez, Esperanza Aguirre, Inma Aguilera, Cristina Atienza, Esther Zambrana, Indy o Santiago Martínez-Vares, Fernando Matres, Curro Pérez y Santi Gigliotti, según detalla el Consistorio en una nota de prensa.

La feria arranca este jueves a las 17,00 horas con un pasacalle asiático, que dará la bienvenida a los asistentes "con una explosión de colores y música". A las 18,00 horas, tendrá lugar el encuentro con la autora Esther Zambrana Ruiz 'Ézaru' y su libro infantil 'El Caracol y la Hormiga'.

A las 19,00 horas, habrá talleres infantiles para "estimular la imaginación de los más pequeños", seguidos de un encuentro con Inma Aguilera, autora de 'La dama de la Cartuja' y 'La pintora de la luz', a las 20,00 horas.

El viernes 3, por la mañana, habrá actividades para los más pequeños, como una 'bebeteca' a cargo de Carlos Arribas 'Carloco' y los cuentacuentos de Anabel Gandullo, quien ofrecerá sesiones para niños de 1º y 2º de Primaria; Carloco, para 3º y 4º de Primaria; Jesús Tirado, para 5º y 6º de Primaria y un encuentro con Diego Galindo para alumnos de 1º y 2º de ESO.

Por la tarde, a las 18,00 horas, habrá talleres infantiles y los juegos Diana Gigante, Barredora, Gladiador, mientras que, a las 18,30 horas, se realizará la presentación del libro 'Lo que dice el político y lo que la gente entiende', con la participación de sus autores, Santiago Martínez-Vares, Fernando Matres, Curro Pérez y Santi Gigliotti.

La jornada culminará a las 20,00 horas con la presencia del actor y presentador Manu Sánchez, con su libro 'Surnormal Profundo'.

El sábado 4, a las 17,00 horas, el concierto 'Vals de los Desobedientes' dará inicio a una tarde con talleres infantiles, animación especial, humor amarillo, y varios juegos como aro, nerf y canasta. Además, el programa incluye un show infantil con personajes de Disney a las 19,00 horas, para que los niños "puedan disfrutar de sus personajes favoritos en vivo".

Además, a las 18,00 la ex ministra de Cultura y ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, presentará su libro 'Una liberal en política' en una entrevista con el periodista Jesús Vigorra, mientras que a las 20,00 habrá un encuentro con las escritoras Cristina Atienza y Esther María Escobar.

La Feria del Libro concluirá el domingo 5 con un encuentro y firma de libros con Indy, la influencer de 'El mundo de Indy', a las 11,00 horas. Además, a las 12,00 horas, se podrá disfrutar de actividades como el wipe out, la pista americana y el futbolín humano.

El cierre llegará con un concierto de jazz a las 16,00 horas.