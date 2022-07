Huévar del Aljarafe (Sevilla) logra un superávit de cuatro millones que "no podrá invertir" por la "herencia" del PSOE

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huévar del Aljarafe (Sevilla), María Eugenia Moreno Oropesa (PP), ha informado este jueves de que la liquidación del ejercicio presupuestario del año 2021 presenta un remanente de tesorería positivo de 4.424.785,36 euros. Es la primera vez "en muchísimos años" que este remanente es positivo pero, tal como ha advertido el Consistorio, "no podrá invertirse" por la "herencia" de anteriores gobiernos socialistas.

Este dato, "como otros muchos indicadores económicos de este Ayuntamiento, revelan la enorme mejoría de la situación de las arcas municipales gracias al enorme esfuerzo y el saber gestionar el dinero público del actual equipo de Gobierno del Partido Popular", ha destacado el Consistorio en un comunicado. Moreno, de hecho, lo ha calificado como "una nueva muestra del desgobierno y el descontrol económico socialista durante años, en los que el PSOE lo único que ha sabido hacer es arruinar las arcas municipales e hipotecar el futuro de los hervenses".

Al tener un remanente de tesorería positivo, la ley permite transformar ese dinero, casi cuatro millones y medio de euros, en inversiones para el municipio y así "mejorar infraestructuras y servicios públicos, tan olvidados por los anteriores gobiernos socialistas", ha remachado la primera edil, que, no obstante, ha apuntado a "otro impedimento heredado de los socialistas". Desde 2001 hasta mediados del 2019, "gastaron 3.438.455,59 euros sin consignación presupuestaria, y mucha de esa cantidad sin tan siquiera justificar el gasto. Por lo que ahora, estamos obligados a dar cobertura presupuestaria a toda esa cantidad".

"He trasladado al gabinete jurídico esta grave situación que nos hemos encontrado para que se depuren las posibles responsabilidades políticas", ha informado la alcaldesa. En palabras de Moreno, "con esto, nuevamente, han querido poner en jaque las inversiones para Huévar, pero no se lo vamos a permitir, y seguiremos trabajando incansablemente todos los días para que Huévar y todos los vecinos cuenten con las mejores oportunidades en el presente y futuro en nuestro pueblo".

El Consistorio ha recordado también que, en el primer presupuesto aprobado en esta legislatura --correspondiente a 2019--, "este equipo de gobierno ya le dio cobertura presupuestaria a 405.977,84 euros de gastos realizados por gobiernos socialistas sin cobertura en ningún presupuesto. Lo que suma la friolera de cuatro millones de euros gastados sin estar presupuestados y sin justificar en muchos casos".

"Cuatro millones que no podrán invertirse en Huévar y sus vecinos. Cuatro millones que no podrán mejorar la vida de los hervenses por la incapacidad de los distintos gobiernos socialistas", ha señalado la alcaldesa. "Desde junio de 2019, venimos poniendo en orden el caos que dejaron los gobiernos socialistas. Frente a la desidia, al no saber gestionar el dinero público y la irresponsabilidad con el futuro del pueblo por parte de los anteriores gobiernos socialistas, esta alcaldesa y su equipo seguirá cuadrando las cuentas", ha sentenciado.