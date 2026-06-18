Huévar (Sevilla) concede los II Premios para fomentar el conocimiento de la agricultura y la ganadería

II Premios para el Fomento del Estudio sobre la Agricultura y la Ganadería en el entorno local de Huévar (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE HUÉVAR DEL ALJARAFE

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El municipio sevillano de Huévar del Aljarafe ha acogido la entrega de los II Premios para el Fomento del Estudio sobre la Agricultura y la Ganadería en el entorno local, una iniciativa promovida por el Ayuntamiento en colaboración con el centro educativo Posadas Carvajal del municipio para "incentivar el conocimiento y el interés de los jóvenes por un sector estratégico para la economía y la identidad de la localidad".

Los premios de esta edición han reconocido "el esfuerzo y la excelencia académica de tres estudiantes del municipio". El tercer premio, junto al reconocimiento al alumno ejemplar, dotado con 500 euros, fue concedido a Jaime Martínez Pozo. El segundo premio, dotado con 1.000 euros, recayó en Gabriel Roldán Segura. Por su parte, el primer premio, dotado con 1.500 euros, fue otorgado a Vanesa Marcelo Martínez.

Según ha descrito el Consistorio en una nota de prensa, estos galardones nacieron hace un año y, en esta segunda edición, se ha destacado la "importancia de seguir fomentando entre los más jóvenes el conocimiento del medio rural y del papel que desempeñan la agricultura y la ganadería en el desarrollo económico y social del municipio".

Tras la entrega de galardones, la presidenta de ASAJA Sevilla fue recibida oficialmente en el Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe, donde firmó en el Libro de Honor del municipio. Posteriormente, mantuvo un encuentro de trabajo con representantes municipales en el que se abordaron los principales retos del sector agrario y la necesidad de continuar defendiendo los intereses de agricultores y ganaderos, según ha detallado el Gobierno local.

Durante la reunión, ambos han coincidido en "la importancia de fortalecer la colaboración institucional y seguir impulsando medidas que contribuyan a garantizar el futuro del campo y el relevo generacional en la actividad agraria".

El encuentro ha contado con el respaldo de José de Segura, representante de la Estacada del Marqués. El acto contó además con la presencia de la presidenta de ASAJA Sevilla, María Morales Medina.