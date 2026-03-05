Huévar (Sevilla) facilita un servicio de fisioterapia para costaleros y desfibriladores a hermandades en Semana Santa

Archivo - La alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, en la presentación del Cartel de la Semana Santa de 2023, junto al Nazareno del Gran Poder. - AYUNTAMIENTO DE HUEVAR DEL ALJARAFE - Archivo

HUÉVAR DEL ALJARAFE (SEVILLA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Huévar del Aljarafe (Sevilla) reforzará este año el dispositivo de apoyo a las hermandades de la localidad con la puesta en marcha de un servicio de fisioterapia dirigido a los costaleros que participan en la Semana Santa, así como con la dotación de un desfibrilador para cada corporación y la formación específica de dos de sus miembros para su correcta utilización.

La iniciativa fue trasladada por la alcaldesa de Huévar del Aljarafe, María Eugenia Moreno, en el transcurso de una reunión mantenida con los hermanos mayores de las hermandades de La Borriquita, El Gran Poder, La Sangre y La Soledad, junto al párroco de la localidad, Francisco Javier Domínguez, tal como informa el Consistorio en una nota de prensa.

El servicio de fisioterapia estará operativo durante dicha semana con el objetivo de prevenir y tratar posibles sobrecargas musculares y lesiones derivadas del esfuerzo físico que realizan los costaleros. La medida pretende contribuir a la seguridad y el bienestar de quienes portan los pasos, pieza esencial en el desarrollo de las estaciones de penitencia. Además, en materia de cardioprotección, el Ayuntamiento facilitará un desfibrilador externo semiautomático a cada hermandad, acompañado de un curso formativo para dos representantes por corporación. La formación permitirá garantizar una respuesta rápida y eficaz ante posibles emergencias cardíacas durante los recorridos procesionales. Asimismo, el Ayuntamiento habilitará en la Plaza de España una zona reservada con sillas destinada a personas con movilidad reducida y personas mayores, con el fin de favorecer su acceso y comodidad durante el paso de las cofradías. La alcaldesa, María Eugenia Moreno, ha subrayado que estas actuaciones buscan "reforzar la seguridad, la prevención y la salud" en una de las celebraciones más arraigadas del municipio, promoviendo la colaboración institucional con las hermandades y facilitando la participación de toda la ciudadanía.