Iberdrola instala 18 nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en el Hub de Viapol Center (Sevilla)

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Iberdrola ha puesto en servicio dieciocho nuevos puntos de recarga para vehículos eléctricos en el aparcamiento subterráneo de Viapol Center, ubicado en la calle Pirotecnia, 3 de Sevilla. Esta actuación eleva a más de 1.300 el número de puntos de recarga públicos operativos de la compañía en Andalucía.

Según ha informado Iberdrola en una nota, las nuevas infraestructuras incluyen dieciocho puntos de recarga de 7,4 kilovatios (kW), que suman una potencia instalada de 100 kW. Cabe recordar, que este emplazamiento ya cuenta con dos cargadores de 50 kW y otros tantos de 22 kW. Estos equipos están integrados en la app gratuita de Recarga Pública Iberdrola, que permite localizarlos, comprobar su disponibilidad en tiempo real, reservar y gestionar el pago desde el móvil.

La iniciativa forma parte del plan de despliegue de infraestructura de recarga de Iberdrola, que ha convertido a la compañía en líder del sector en España, con más de 9.600 puntos públicos en operación en todo el país y acuerdos de interoperabilidad que amplían esa red hasta los 14.000 puntos disponibles.

IMPULSO A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA EN ANDALUCÍA

Andalucía es una comunidad "clave en la estrategia de movilidad sostenible de Iberdrola". Con presencia en las ocho provincias, la compañía ha implantado soluciones de recarga en aparcamientos, vía pública, hoteles, restaurantes, centros comerciales y estaciones de servicio, fomentando así un modelo de transporte limpio y accesible.

La compañía ha multiplicado por cinco su red pública en la región en los últimos dos años, contribuyendo de forma decisiva a la descarbonización del transporte, uno de los sectores que emite más emisores de CO2.

La instalación de los nuevos puntos de recarga en Viapol Center refuerza la infraestructura de movilidad eléctrica del centro de Sevilla, "responde a la creciente demanda de soluciones de recarga en entornos urbanos y contribuye a avanzar hacia un modelo de movilidad eléctrica más sostenible", han concluido.