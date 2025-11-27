Icas permitirá anticipar hasta el 75% de la financiación en la nueva convocatoria de subvenciones culturales en Sevilla

Archivo - Una iniciativa cultural impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla a través del ICAS. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que el Consejo de Administración del Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla (ICAS), celebrado este jueves, ha aprobado los principales criterios y líneas de trabajo para la gestión de subvenciones culturales, así como la asignación de nominativas, cuotas y premios para el próximo ejercicio. Así, ha asegurado que la nueva convocatoria de subvenciones concurrenciales se publicará en enero de 2026 y, como novedad, por primera vez incorporará la posibilidad de anticipar hasta el 75 por ciento de la cuantía subvencionada al inicio del proyecto.

"Queremos que la cultura se produzca, no que se bloquee. En 2026 habrá más recursos, más claridad y más solvencia que nunca", ha destacado la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, en una nota de prensa.

Asimismo, el Consejo ha aprobado un incremento global de 150.000 euros adicionales en nominativas culturales, con especial refuerzo a instituciones de referencia. Entre ellas, destacan, entre otras; la Academia Sevillana de Buenas Letras, la Fundación José Manuel Lara, la Asociación Ferial del Libro Antiguo, el Ateneo de Sevilla, el Hay Festival, la Real Academia de Bellas Artes o Juventudes Musicales.

Igualmente, ha aprobado las líneas de subvenciones para 2026, que experimentan un incremento del 80% respecto a la dotación actual, alcanzando 1.954.800 euros. Las líneas incluyen: Subvención a iniciativas y proyectos culturales, Subvención a espacios escénicos y salas y Subvención para el fomento de la lectura y apoyo a librerías.

Asimismo, se integran 17.000 euros adicionales en cuotas de participación en redes culturales y artísticas, como; la Red de Ciudades Machadianas, la European Film Academy, la Red de Teatros y la Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V.

También se reforzará la política de reconocimiento artístico con un incremento de 70.000 euros en premios culturales, entre ellos: el Premio Internacional de Pintura Ciudad de Sevilla, el Premio Turina, los Premios Literarios, los Premios del Festival de Cine Europeo, el Premio Carteles Exposición Iberoamericana o el Concurso de Ideas Jóvenes Exposición Iberoamericana.