El Icónica Fest Sevilla rinde homenaje al 30 aniversario de la Expo con los conciertos de Hombres G y Seguridad Social

SEVILLA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comienza la última semana de conciertos del Icónica Sevilla Fest con los que la cita cultural quiere rendir un homenaje a los 30 años de la Exposición Universal de 1992. Este miércoles 12 de octubre las veteranas formaciones de Seguridad Social y Hombres G, iconos del rock and roll y el pop rock de los años 80, rememorarán las actuaciones de hace 30 años, pero, esta vez, cambiando los escenarios musicales de la Cartuja sevillana por el de la Plaza de España.

La organización tiene previstas varias "sorpresas" para los asistentes, ha adelantado la organización este martes en una nota de prensa. Las últimas entradas disponibles del concierto, que comenzará a las 20,30 horas (la apertura de puertas es a las 18,00 horas), se encuentran a la venta en la web oficial del Festival: www.iconicafest.com.

El 12 de octubre, el escenario del Icónica Sevilla Fest acoge a dos "iconos" de la música pop-rock de los 80 en España, como son Seguridad Social y Hombres G. Se da la circunstancia de que ambos fueron partes principales de los conciertos realizados en la mencionada Expo 92, por ello, 30 años después, el Festival boutique de la Plaza de España los vuelve a traer hasta Sevilla para conmemorar la cita en el mismo día en que tuvo lugar su cierre.

La primera actuación musical será la de Seguridad Social. "El grupo transportará al pasado al público en un viaje lleno de recuerdos", asegura la organización. Tras tres décadas de historia y quince discos de estudio, la agrupación continúa llenando escenarios en el panorama nacional desde su fundación en 1982. Seguridad Social dará pasó en el escenario a Hombres G, la agrupación que puso música rock a la generación de los 80 desde su fundación en 1982.

David Summers (vocalista y bajista), Rafa Gutiérrez (guitarra), Javier Molina (batería) y Daniel Mezquita (guitarra) fueron los "culpables de la creación del grupo y de que en cada celebración, fiesta o bar no haya un individuo que no conozca la letra de 'Sufre mamón', así como las de otros éxitos como 'Marta tiene un marcapasos', 'Voy a pasármelo bien' y 'Si no te tengo a ti". Después de estas actuaciones de mañana miércoles, el Festival de la Plaza de España despedirá con los conciertos de Rigoberta Bandini, Juanito Makandé y Fondo Flamenco.