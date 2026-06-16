Icónica Sevilla Fest acoge a la artista puertorriqueña KanyGarcía en una noche de pop latino

Archivo - Sevilla.- Kany García ve un reto "que no es fácil" aterrizar en junio en la Plaza de España con 'Puerta Abierta' - LIVE NATION - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest recibe este miércoles a un nuevo nombre internacional en la Plaza de España con la llegada de la puertorriqueña Kany García, que ofrecerá su pop latino en la Plaza de España.

Según ha detallado el Festival en una nota de prensa, la cantautora caribeña, reconocida por su sensibilidad artística, su fuerza interpretativa y una trayectoria marcada por los Latin Grammy, trae a Sevilla una selección de sus canciones "más emblemáticas" junto a nuevas composiciones.

Desde su debut en 2007 con 'Cualquier Día', ha destacado por su sensibilidad lírica, su voz íntima y su capacidad para combinar pop, balada y ritmos contemporáneos con gran versatilidad. Con múltiples discos galardonados, Kany ha sumado seis Latin Grammy Awards, entre decenas de candidaturas.

Su obra aborda temas universales como el amor, la resiliencia, la identidad y el empoderamiento, lo que le ha valido el reconocimiento tanto de público como de crítica. Las entradas están disponibles en la web de Icónica.