Icónica Sevilla Fest alcanza los 345.000 asistentes con quince conciertos aún por celebrarse

Archivo - El concierto de la banda jerezana Los Delinqüentes en el Icónica Santalucía Sevilla Fest. - EUROPA PRESS

SEVILLA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Icónica Santalucía Sevilla Fest ha cifrado este miércoles en 345.000 las entradas vendidas para el conjunto de la edición de este curso, una cifra que supera en 63.200 a los asistentes en 2025 tras haber celebrado ya 16 conciertos y con quince aún por delante.

De este modo, la organización ha valorado en una nota que alcanza el ecuador de su edición 2026 consolidando el "extraordinario momento" que vive el festival. De este modo, este "excelente ritmo de venta" confirma la consolidación del festival como "una de las grandes citas musicales y culturales del país y anticipa un cierre de edición histórico".

Asimismo, a falta de celebrarse prácticamente la mitad de la programación, Icónica afronta las próximas semanas con "algunos de los conciertos más esperados del cartel y con una respuesta del público que vuelve a superar la registrada en años anteriores".

De este modo, Icónica ha valorado positivamente el "fuerte respaldo del público local", puesto que el 74,11 por ciento de las entradas vendidas corresponde a asistentes de Sevilla, lo que supone que, al finalizar la edición, más de 255.000 sevillanos "habrán disfrutado de alguno de los conciertos programados en la Plaza de España", un dato que refleja el "profundo arraigo del festival en la ciudad" y su consolidación como una "cita imprescindible" dentro de su calendario cultural.

Tras una primera mitad marcada por una "extraordinaria acogida", Icónica Santalucía Sevilla Fest encara ahora el tramo final de su programación con la llegada de figuras internacionales como Lenny Kravitz, Juan Luis Guerra, Marilyn Manson, The Prodigy o Sting, entre otros, conformando "uno de los carteles internacionales más ambiciosos de la historia del festival".

No obstante, la programación también seguirá contando con "grandes referentes nacionales" como Hombres G, que actuarán el 3 de julio; Antonio Orozco, que lo hará el 4 de julio y Carlos Jean será el encargado de abrir la noche del concierto de Jamiroquai el próximo 16 de julio, completando una programación que combina "leyendas de la música internacional con algunos de los artistas más destacados del panorama español".

De esta forma, la organización ha valorado al cartel como una "fortaleza de un modelo que continúa creciendo edición tras edición" y que ha convertido a Icónica Santalucía Sevilla Fest en "uno de los grandes referentes culturales y musicales del verano europeo, proyectando la imagen de Sevilla a través de un cartel internacional y de un escenario patrimonial único".

Con un cartel en el que confluyen artistas de la talla de Aitana, Los Delinqüentes, Raphael, La Plazuela y Califato o Robbie Williams, entre otros, y el anuncio de El Barrio para el 5 de junio de 2027 que también es ya 'sold out'; Icónica Santalucía Sevilla Fest reúne en la Plaza de España a "algunas de las voces más influyentes de la música internacional, ofreciendo experiencias únicas en un entorno excepcional, para una cita imprescindible del calendario musical europeo".

Las cifras récord conseguidas en las cinco ediciones han logrado posicionar a Icónica Santalucía Sevilla Fest como "una de las principales vivencias musicales de Europa", con carteles donde han figurado "nombres icónicos" de la música como Patti Smith, 50 Cent, Deep Purple, Culture Club, Scorpions, Residente o Marc Anthony, entre otros.

En suma, Icónica Santalucía Sevilla Fest, el festival experiencial de la Plaza de España de Sevilla, de quien Santalucía es su 'partner' oficial, está organizado por Green Cow Music con la colaboración institucional del Consistorio hispalense. En 2026 cuenta con Caja Rural del Sur, Cruzcampo, Nissan y Endesa como sus main sponsor; Royal Bliss, La Casa de las Carcasas, Ron Legendario, Ballantine's, Aperol Spritz, CoolRooms Palacio Villapanés, Fnac, Fundación Cajasol, ABC de Sevilla y Club Cámara de Comercio como patrocinadores; y Cadena SER, ATM Atresmúsica, El Correo de Andalucía y Canal Sur Radio y Televisión como 'media partner'.