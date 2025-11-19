Icónica Sevilla Fest se defiende frente a los "ataques" a la marca: "Todo es absolutamente legal"

Archivo - Ambiente en el concierto de la cantante Aitana en Icónica Santalucía Sevilla Fest. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los organizadores del Icónica Santalucía Sevilla Fest han defendido este miércoles el festival frente a lo que consideran "ataques" por parte de otras compañías. Han asegurado que el procedimiento está dentro de las ordenanzas del Ayuntamiento de la ciudad y se muestran "tranquilos" por la continuidad del evento: "Todo es absolutamente legal".

Desde la organización han respondido así a la denuncia presentada a principios de noviembre por parte de dieciséis promotoras culturales de toda España ante la Fiscalía Anticorrupción debido a presuntas irregularidades por la concesión de la Plaza de España. Ante esto, Icónica ha asegurado que el documento se basa en "datos falsos" y que "no concreta delitos".

En esta línea, han presentado un escrito de defensa ante la Fiscalía, aunque han confirmado que "no se han abierto diligencias". Por el momento, no van a emprender nuevas acciones legales, aunque no se descartan. Asimismo, han asegurado que el "daño" a la marca ha provocado problemas a la hora de captar nuevos patrocinadores y el "rechazo" de algún artista a participar por la "incertidumbre". Aunque también han destacado que "no se han perdido apoyos".

Los organizadores han asegurado que se trata del "único festival sostenible" con fondos privados. Han presentado los números de beneficios y han indicado que el evento ha empezado mostrar números verdes desde 2024, siendo el beneficio global de 644.142,47 euros entre las cinco ediciones, con una inversión total de más de 50 millones de euros.

En este sentido, los organizadores han indicado que "solo una" de las dieciséis promotoras denunciantes "tendría capacidad para organizar el evento" y que el objetivo final del escrito es que "no exista el festival". En esta línea, han señalado directamente a Concert tour como la "instigadora" de la denuncia. "Se está atacando a Icónica porque es el festival que está marcando la línea de venta en España", ha afirmado.

"UN MODELO SIMILAR A LOS GRANDES FESTIVALES"

Sobre la concesión del uso de la Plaza de España, los organizadores de Icónica han reiterado que es un proceso "absolutamente legal" siguiendo las ordenanzas vigentes del Ayuntamiento de Sevilla. "No hay licitación pública, el Consistorio decide de forma indiscrecional", han subrayado.

En este sentido, han señalado que la concesión sigue el mismo modelo que otros festivales de la ciudad como el Interestellar y de España como las cesiones del Teatro Romano de Mérida. Asimismo, han indicado que la normativa actual recoge que la autorización se renueva "año a año" y establece un máximo de 45 días por evento. También ha remarcado que en caso de concurrencia, el Ayuntamiento "tendría la última palabra" sobre los usos, aunque han indicado que no se ha presentado una "propuesta similar" durante estos años.

Sobre el papel del Consistorio, los organizadores han dejado claro que el acuerdo con Contursa, empresa municipal de turismo, no "garantiza" la realización del festival durante un período largo de tiempo. Han insistido que el acuerdo firmado es un "compromiso" que da "estabilidad" de cara a los patrocinadores, pero que no supone una renovación del evento durante más de un año.

Por su parte, la delegada de Cultura del Ayuntamiento, Angie Moreno, señalaba en la firma de este acuerdo en el mes de junio que Icónica Santalucía Fest tendrá un canon por celebrarse en la Plaza de España de 190.000 euros, con un incremento anual de 10.000 euros hasta 2031.

En paralelo, han anunciado la presentación de algunas propuestas de cara a la nueva ordenanza de usos de la Plaza de España que está preparando la Gerencia de Urbanismo. Los organizadores han pedido que el canon se destine "íntegro" a la conservación del espacio y deja abierta la posibilidades a que la nueva ordenanza si permita licencias de carácter "plurianual". "Estamos a favor de una nueva ordenanza", han indicado.

Sobre el estado del monumento, los organizadores han reiterado que "no existe ningún documento" que señale desperfectos en el espacio provocados por el festival. "Hemos puesto la Plaza de España en el foco", han defendido.

"EL MEJOR CARTEL DE LA HISTORIA"

En paralelo, los organizadores del festival han confirmado que hasta el momento se han vendido 60.000 entradas para los conciertos anunciados de la edición de 2026. "Estamos trabajando en ofrecer el mejor cartel posible", han remarcado.

La nueva edición cuenta con Aitana (4 y 5 de junio), Viva Suecia (7 de junio), Pablo Alborán (12 de junio), Isabel Pantoja junto a Il Divo (27 de junio) Marilyn Mason (6 de julio), Jamiroquai (16 de julio) y Sting (18 de julio).

Este miércoles se ha confirmado un nuevo artista, el cantante Dani Fernández que actuará el próximo 28 de junio.