El IES Híspalis clama en Sevilla contra el cierre del instituto y pide mejorar instalaciones: "Quitan espacios públicos"

La comunidad docente del IES Híspalis se concentran en protesta por el "cierre inminente" del centro. A 25 de febrero de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La comunidad docente del IES Híspalis de Sevilla, así como alumnos matriculados en el centro, familias de los mismos y vecinos del barrio de Pino Montano, han pedido este miércoles la continuación de la actividad lectiva del centro y la mejora de las instalaciones del mismo durante una "matriculación simbólica" en protesta por el "cierre inminente" del instituto, cuya noticia se ha dado a conocer en estos días tras el anuncio de la ampliación y restauración del Complejo educativo Pino Montano, ubicado en el mismo edificio.

"Hace unos días conocimos la noticia de que la Junta de Andalucía y la Diputación de Sevilla habían llegado a un acuerdo para ampliar y restaurar el Complejo educativo Pino Montano y cesar la actividad lectiva del instituto. Fue un golpe para todos (...) Nos privan de espacios públicos, de cultura, ocio y educación. No podemos ni queremos permitirlo", ha enmarcado Marta del Pozo, profesora del Departamento de Geografía e Historia del centro, durante la lectura del manifiesto.

La concentración ha reunido aproximadamente a un centenar de "afectados", entre los que también se han reconocido representantes sindicales y de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado de centros colindantes. Algunos de los asistentes portaban pancartas en las que podían ser leídos mensajes como "Yo quiero estudiar en el IES Híspalis" o "No cierren nuestro instituto".

De igual forma, muchos alumnos y progenitores han decidido llevar vestimentas de color negro "en señal de luto por la educación pública", según han asegurado a esta agencia fuentes presentes en la concentración.

Cabe subrayar que, durante la presente jornada, la Diputación de Sevilla ha asegurado que el centro se encuentra actualmente "en unas condiciones de mantenimiento que no garantiza que los alumnos estén recibiendo una educación de calidad y en condiciones dignas". Por ello, ha asegurado que "no merece la pena seguir invirtiendo" en labores de reparación del edificio, abundando en la posibilidad de llevar a cabo "un nuevo edificio" para "acoger la oferta educativa del barrio".

Asimismo, ha depositado en la Junta de Andalucía la responsabilidad de "cerrar o no el centro". "Nosotros hemos manifestado nuestra disposición para que, si la Administración competente, en este caso la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, decide que necesita el Instituto Híspalis en el Complejo Educativo Pino Montano para garantizar la oferta educativa del barrio, la Diputación está dispuesta a incluir dentro de nuestro proyecto un espacio para la construcción de un nuevo instituto, de un nuevo edificio".

Por su parte, la Junta de Andalucía aseguraba hace unos días que todo ello trataba de "una situación sobrevenida derivada de una decisión por parte de la titularidad del edificio, un espacio que destinarán a la residencia de estudiantes".

Fuentes del profesorado del centro advertían a hace unos días de las consecuencias del posible cierre, a juicio de Núñez, traspasan las barreras educativas. "Lo que sentimos es que nos quedamos sin espacios de ocio, sin espacios dedicados a la cultura. Si cierran este centro, estamos perdiendo un pulmón del barrio, un espacio que daba mucha vida y muchas posibilidades de hacer actividades distintas. Cada vez vemos que se opta más por la privatización y menos por el refuerzo de los centros públicos. Es una pena, especialmente para los más jóvenes que hacen uso de nuestras actividades".

Por su parte, Adelante Andalucía ha anunciado que llevará al Pleno del Parlamento Andaluz de este jueves, 26 de febrero, el posible cierre del IES Híspalis en Sevilla y pedirá explicaciones a la Consejera de Educación al respecto.