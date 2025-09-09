IFS incluye a la firma sevillana Laboratorios Best Medical entre las tres empresas más sostenibles del mundo

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Laboratorios Best Medical, compañía sevillana dedicada a la fabricación de complementos alimenticios, cosmética, alimentación funcional y suplementación animal, ha alcanzado un nuevo hito en su compromiso con la sostenibilidad al obtener el reconocimiento IFS ESG Compliance Check, incluyendo el módulo voluntario de IFS Carbon Footprint, que evalúa la gestión y reducción de la huella de carbono en sus procesos.

El programa IFS ESG Compliance Check evalúa cómo una empresa gestiona la sostenibilidad en su cadena de suministro. Este reconocimiento pone en valor el esfuerzo de la compañía por integrar criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en todas las áreas de su actividad, desde la gestión de sus laboratorios hasta la fabricación de sus diferentes líneas de productos, reafirmando su apuesta por la innovación responsable y el respeto al entorno, informa la firma sevillana en un comuniocado.

Con este logro, Laboratorios Best Medical se posiciona como la segunda empresa en España y la tercera en el mundo en obtener este reconocimiento, que sustituye a la anterior IFS ESG Check y que actualmente solo poseen 7 empresas en España, 25 en Europa y 27 en todo el mundo.

Su línea de negocio de distribución, que opera bajo la marca Prisma Natural en el canal farmacia y Best Diet en el canal retail, ostenta la primera posición de este reconocimiento en España y la segunda a nivel mundial. "En Laboratorios Best Medical estamos muy orgullosos de haber obtenido este reconocimiento, no solo porque valida nuestras políticas de sostenibilidad, sino porque es el resultado de meses de trabajo intenso y coordinado para superar los requisitos de una auditoría muy exigente", ha declarado Silvia Cantos, CEO de Laboratorios Best Medical.

Se trata de un reto superado y compartido con todo el equipo, "a quienes quiero agradecer su implicación, compromiso y profesionalidad, que han sido clave para alcanzar este importante hito", ha añadido el responsable de la firma.

Este reconocimiento refuerza el liderazgo de la compañía en el sector de los complementos alimenticios y cosmética, y marca un paso decisivo en su estrategia de sostenibilidad, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las exigencias regulatorias europeas.