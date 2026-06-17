La Iglesia del Salvador de Sevilla ofrece visitas sensoriales con espectáculo de luz y sonido a partir de este jueves

Detalle del remate del retablo de la Colegial del Salvador, iluminada para la visita 'de Angeli' - CABILDO CATEDRAL

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia del Salvador de Sevilla albergará 'De Angelis', una visita sensorial donde la luz, el sonido y la "majestuosa" arquitectura barroca "dialogan de forma íntima para revelar la presencia angélica que ha habitado siempre este espacio sagrado", un recorrido que se estrena este jueves, 18 de junio, a las 22,00 horas.

Según ha detallado el Cabildo Catedral en una nota de prensa, la nueva visita invita al espectador a contemplar el templo "con otros ojos". Las bóvedas, los retablos y los rincones más recónditos del Salvador se transformarán bajo sutiles proyecciones lumínicas que "darán vida a los coros angélicos", mientras una banda sonora envolvente acompañará cada instante con música sacra y composiciones originales.

De esta manera, la visita "nos sumerge en un profundo itinerario espiritual y artístico". El diseño de luces y el discurso narrativo otorgarán un papel central a tres de los pilares devocionales y artísticos del templo como son la Virgen de las Aguas, la Eucaristía y la Transfiguración del Señor.

Asimismo, se trata de un viaje "entre lo visible y lo invisible, entre el misterio que custodian los ángeles y la gloria que anuncian", cuyas entradas ya están disponibles para su compra anticipada en la web del Cabildo.