La Iglesia del Salvador de Sevilla ofrece visitas sensoriales con espectáculo de luz y sonido a partir de este jueves

Detalle del remate del retablo de la Colegial del Salvador, iluminada para la visita 'de Angeli'
Detalle del remate del retablo de la Colegial del Salvador, iluminada para la visita 'de Angeli' - CABILDO CATEDRAL
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 11:59
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SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Iglesia del Salvador de Sevilla albergará 'De Angelis', una visita sensorial donde la luz, el sonido y la "majestuosa" arquitectura barroca "dialogan de forma íntima para revelar la presencia angélica que ha habitado siempre este espacio sagrado", un recorrido que se estrena este jueves, 18 de junio, a las 22,00 horas.

Según ha detallado el Cabildo Catedral en una nota de prensa, la nueva visita invita al espectador a contemplar el templo "con otros ojos". Las bóvedas, los retablos y los rincones más recónditos del Salvador se transformarán bajo sutiles proyecciones lumínicas que "darán vida a los coros angélicos", mientras una banda sonora envolvente acompañará cada instante con música sacra y composiciones originales.

De esta manera, la visita "nos sumerge en un profundo itinerario espiritual y artístico". El diseño de luces y el discurso narrativo otorgarán un papel central a tres de los pilares devocionales y artísticos del templo como son la Virgen de las Aguas, la Eucaristía y la Transfiguración del Señor.

Asimismo, se trata de un viaje "entre lo visible y lo invisible, entre el misterio que custodian los ángeles y la gloria que anuncian", cuyas entradas ya están disponibles para su compra anticipada en la web del Cabildo.

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