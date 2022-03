La Iglesia de Sevilla, dispuesta a "estudiar" la apertura de conventos y "sin dudas" sobre la titularidad de la Giralda

SEVILLA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses, se muestra abierto a "estudiar" con el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Junta de Andalucía la apertura de los conventos a las visitas turísticas como fuente de ingresos para que las órdenes religiosas puedan mantener el patrimonio que atesoran, y da por cerrada la polémica en torno a las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia, al tiempo que, sobre la situación de la Giralda, entiende que "no hay dudas en este caso".

En una entrevista con Europa Press, Saiz Meneses sostiene que "si hay algún caso de duda" en relación con las inmatriculaciones "estudiese y resuélvase". Sobre lo que no tiene dudas el arzobispo de Sevilla es sobre la situación de la Giralda y la Catedral, en cuyos casos la plataforma contra las inmatriculaciones ha solicitado al Gobierno central que anule la inscripción de estos bienes en el registro de la propiedad. "En ese caso, no hay dudas", apostilla.

La Archidiócesis de Sevilla reconoce que de los 295 inmuebles que inmatriculó en la provincia solo en ocho --caso del monasterio de Santa Inés o la iglesia de San José-- hay "incidencias" y aclara, no obstante, que "constan inscritos a favor de sus legítimos propietarios", entidades religiosas en todos los casos, y "no cabe hablar de error en la inscripción registral ni de devolución al Estado ni a otras instituciones públicas o privadas".

Sobre patrimonio eclesiástico y su conservación, como es el caso de los conventos, Saiz Meneses se muestra partidario de "estudiar" todas las "sugerencias" y "posibilidades" con las que lograr fondos que sirvan para mantener estos "edifios enormes, con mucho valor artístico". Pero, a renglón seguido, deja clara cuál son las dos líneas a respetar.

En primer lugar, "no podemos los externos, ni siquiera el Obispo, decir a las hermanas qué hacer. Podemos acompañar y aconsejar, pero es la comunidad religiosa la que decide", señala el arzobispo, que, en segundo término, apunta a la necesidad de "buscar una solución que armonice la vida contemplativa y el mantemiento del edificio y el patrimonio".

"QUE EL TURISMO NO FAGOCITE A LA ESPIRITUALIDAD"

En esta misma línea, el arzobispo manifiesta que "hemos de cuidar que el turismo no fagocite a la espiritualidad ni a la celebración de los cultos", en alusión a las visitas en monumentos como la Catedral, donde, no obstante, Saiz Meneses asegura que "esto no pasa. El culto se cuida".

Para el titular de la Archidiócesis de Sevilla una de sus "prioridades" es "hacer todo" lo posible por "corregir" la situación de vulnerabilidad en la que viven miles de familias en los barrios más pobres de la ciudad, como Los Pajaritos, La Candelaria y el Polígono Sur.

En este sentido, Saiz Meneses reconoce que este tema "ha salido" en sus conversaciones y reuniones con el Ayuntamiento de Sevilla. "Hay una preocupación mutua, interés muto y espero que todas las entidades y administraciones podamos aunar esfuerzos y revertir la situación", confía.

"Me preocupa mucho la falta de espiritualidad o que se pierda la visión trascendente en la sociedad, pero, sobre todo, están las personas y la situación en la que viven, que tiene que corregirse", apostilla.