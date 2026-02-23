Impulsan en Sevilla un estudio que evalúa el impacto social y educativo de los centros escolares más allá de las notas

Presentación del informe Education ESG Impact Index ('El impacto invisible de la educación') - UPO

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) y EducAcción, a través de su Cátedra con la Universidad Autónoma de Madrid y con la colaboración de la Fundación Unicaja, han anunciado este lunes la puesta en marcha del informe Education ESG Impact Index ('El impacto invisible de la educación'), un estudio pionero en España que "abre una nueva forma de evaluar la calidad educativa: no solo por el rendimiento académico del alumnado, sino por el impacto real que los centros generan en las personas, en la comunidad y en la sociedad".

El trabajo de campo se ha realizado mediante ESGrade, una herramienta desarrollada específicamente para el ámbito educativo que combina inteligencia artificial y criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), adaptados a la realidad de los centros escolares. La herramienta permite, por primera vez, hacer visible el bienestar, la convivencia, la cultura democrática, la relación con el entorno, la calidad del liderazgo y la coherencia organizativa.

Según ha informado la UPO en una nota, el informe ha sido presentado en la mañana de la presente jornada por la vicerrectora de Cultura y Políticas Sociales de la UPO, Laura Gómez, el viceconsejero de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, Pablo Quesada; la presidenta de la Cátedra EducAcción, Sonia Díez, y el responsable de Educación de Fundación Unicaja, Enrique Gómez-Puig.

El informe es fruto del trabajo conjunto de dos equipos de investigación universitarios con perfiles complementarios: uno de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid y otro de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Pablo de Olavide, con la colaboración de la Fundación Unicaja. Esta alianza, poco habitual, entre educación y economía hace transferibles los hallazgos y permite abordar una cuestión clave: cómo hacer viable, medible y escalable la transformación y mejora educativa.

Las conclusiones del informe muestran que factores como la gobernanza, el clima escolar, el bienestar o la sostenibilidad influyen de manera decisiva en el impacto educativo. Según ha explicado Jesús Manso, investigador principal del estudio, "el informe visibiliza lo que antes era invisible: cómo una buena organización del centro, basada en principios de sostenibilidad, reduce la indefinición, mejora el aprendizaje y activa a toda la comunidad educativa".

En este sentido, Gómez ha destacado que "la educación es una palanca de cambio que no puede quedarse en el discurso. Este estudio demuestra que la educación, cuando se gestiona y se mide bien, puede convertirse en realidad". Por su parte, Atrio ha añadido que "este trabajo abre un reto esperanzador: avanzar hacia una rendición de cuentas que tenga en cuenta no solo cuánto invertimos en educación, sino qué retorno social, ambiental y de gobernanza produce la escuela".

Asimismo, Díez ha explicado que el estudio responde a la necesidad de impulsar un trabajo porque "la educación es el sector más importante de nuestro presente y de nuestro futuro, y necesitábamos narrativas firmes, rigurosas y comprensibles que hicieran visible su verdadero impacto". Además, añade "este estudio demuestra que el compromiso, el propósito y el factor humano de las comunidades educativas transforman barrios, pueblos y ciudades enteras. Gracias a los investigadores por su valentía, a los medios por ayudar a contarlo, y a quienes seguirán apoyando esta iniciativa: hoy, más que nunca, las escuelas necesitan poder mostrar con datos el valor inmenso que aportan a la sociedad".