Inaugurada en la Casa de la Cultura de Alcalá (Sevilla) la exposición 'Universo informal. Los mundos de Lolo Pavón'

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, en la inauguración de la exposición 'Universo informal. Los mundos de Lolo Pavón' - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 8 (EUROPA PRESS)

El delegado de Cultura, Patrimonio y Museos del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Christopher Rivas, ha inaugurado en la Casa de la Cultura la exposición 'Universo informal. Los mundos de Lolo Pavón', una muestra que reúne una selección de obras del artista y que podrá visitarse en la Sala I hasta el próximo 26 de marzo.

Durante el acto de inauguración, el delegado ha agradecido a la familia de Lolo Pavón su generosidad al compartir con la ciudad el legado artístico del creador, así como al comisario de la exposición, Manuel Pérez Báñez, el trabajo realizado para hacer posible este recorrido expositivo.

En su intervención, Rivas ha destacado el papel de la Casa de la Cultura como espacio público al servicio de la creación y la difusión artística, subrayando que "este equipamiento municipal está concebido para acoger proyectos culturales que aporten reflexión, emoción y mirada sobre nuestro patrimonio cultural".

Asimismo, el delegado ha señalado que "el hecho de que quince años después de su fallecimiento la obra de Lolo Pavón siga generando encuentro y despertando interés demuestra la vigencia y la fuerza de su legado artístico".

La exposición "Universo informal. Los mundos de Lolo Pavón" podrá visitarse en la Casa de la Cultura (calle General Prim, 2) en horario de lunes a domingo de 11,00 a 14,00 horas y de 18,00 a 21,00 horas.