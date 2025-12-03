Inaugurada la exposición 'Rocío de Sevilla. 75 Estrellas" en el Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, inaugura en el Ayuntamiento la exposición 'Rocío de Sevilla. 75 Estrellas' . - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este miércoles en la Casa Consistorial la exposición "Rocío de Sevilla. 75 Estrellas", una muestra que recorre los tres cuartos de siglo de historia de la Hermandad del Rocío de Sevilla y que permanecerá abierta al público del 3 al 16 de diciembre.

Según una nota remitida por el Consistorio, la muestra presenta como pieza central la recuperación del antiguo Simpecado de la Hermandad, conocido como el "Simpecado de las estrellitas".

Por su parte, Sanz ha destacado el valor patrimonial y "emocional" de la Hermandad. Ha felicitado a la Corporación por "una magnífica exposición que recorre los orígenes de la devoción en la Colegial del Salvador, el primer camino, el diseño de las carretas primitivas y la construcción de la singular Casa Hermandad en la Aldea". Además, ha indicado que en 2025 "la Virgen pasó por primera vez por la Casa Hermandad en la ampliación del recorrido de la procesión".

El alcalde ha señalado que la "recuperación" del Simpecado supone un "acto de justicia patrimonial y un gesto de profundo amor a la historia de la Hermandad". Asimismo, ha subrayado la labor realizada en la conservación y enriquecimiento del tradicional "bacalao" verde, "un estandarte renovado en coherencia con la línea estética impulsada por la junta que preside su hermana mayor, May Rodríguez de las Casas".

Sanz ha destacado el valor cultural y social de esta devoción. "El Rocío también es cultura, patrimonio, arte y convivencia. Es un puente entre Sevilla y Almonte, y entre generaciones que han encontrado en la Blanca Paloma un camino común", ha afirmado.

La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10,00 a 13,30 horas y 17,00 a 20,00 horas. También está abierto los sábados de 10,00 a 13,30 y cierra los domingos y festivos. El 22 de diciembre, la Virgen del Rocío del Salvador volverá a pasar por la puerta del Ayuntamiento.