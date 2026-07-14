Inaugurada la rotulación de la calle Profesor José López Barneo junto al Instituto de Biomedicina de Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, junto al profesor José López Barneo en la inauguración de la calle con su nombre junto al Instituto de Biomedicina - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El profesor José López Barneo ha recibido este martes el reconocimiento de nombrar una calle junto al Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS), fundado por él mismo, como homenaje a su labor investigadora.

Según ha detallado el Ayuntamiento de Sevilla en una nota de prensa, el alcalde, José Luis Sanz, ha inaugurado la rotulación en reconocimiento a "una de las trayectorias científicas más brillantes de la medicina española e internacional".

En este sentido, Sanz ha asegurado que con este acto ponen en valor "el talento sevillano" y el conocimiento, la innovación y la excelencia entre los "principales activos de futuro de la ciudad".

"La excelencia científica también puede escribirse con acento sevillano", ha añadido.

Asimismo, Sanz ha subrayado que el Ayuntamiento trabaja para favorecer la colaboración entre universidades, hospitales, centros de investigación, empresas e instituciones con el objetivo de "atraer inversión, generar empleo cualificado y reforzar el liderazgo de Sevilla como uno de los grandes polos europeos del conocimiento".

Además, ha celebrado que cada proyecto científico, cada ensayo clínico y cada investigador que desarrolla en este centro, contribuyen a "fortalecer la proyección internacional de Sevilla" y a "consolidar una imagen de ciudad asociada a la innovación y a la excelencia".