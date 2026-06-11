Inaugurada en Sevilla la nueva glorieta dedicada al Triana Club de Fútbol por su "arraigo e identidad"

Inauguración de la Glorieta dedicada al Triana Club de Fútbol con el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz (i), y el presidente del club - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este jueves la nueva glorieta dedicada al Triana Club de Fútbol, en la entrada del parque Vega de Triana, como reconocimiento a "una de las entidades deportivas con más historia, arraigo e identidad de la capital hispalense".

Según ha detallado el Ayuntamiento en una nota de prensa, durante el acto, el alcalde ha celebrado el reciente ascenso del club a Segunda Andaluza, a la vez que ha señalado que el Triana CF es "mucho más que un club deportivo", siendo una "escuela de valores para generaciones de vecinos".

De esta manera, el primer edil ha celebrado que el club mantenga "intacta" su ambición y su compromiso con el deporte base, así como su contribución a "fortalecer" el tejido social de Triana "durante más de cien años".

Asimismo, la nueva glorieta forma parte de una actuación urbana que ha permitido abrir el giro en el muro de contención y reorganizar todo el entorno, "mejorando de forma notable" la movilidad en esta zona de la ciudad. "Hemos logrado facilitar los desplazamientos, reducir recorridos innecesarios", ha sostenido.